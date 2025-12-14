Llega a Alicante la exposición más bonita que puedes ver estas Navidades: "Parece un parque de atracciones"

El Espacio Séneca en la ciudad de Alicante abre estas Navidades una exposición que "parece un parque de atracciones". El ilustrador francés Aliocha Governeur presenta su versión del cuento de Andersen La reina de las nieves que el estudio Ingrávito de Ibi transforma en "una fantasía" que los niños disfrutan.

El homenaje al autor danés en el 150 aniversario de su fallecimiento explora un mundo diferente al que aprovechó Disney para crear las películas de Frozen. Y a pesar de que la versión americana "no respeta mucho la fuente original", cree que estas películas "muy comerciales" pueden servir como "un puente" que "impulsa a los niños a aprender el texto real".

Ese es también el objetivo de una exposición "con diferentes actividades que hacer: los visitantes pueden "sentarse en el trono, en el trineo", lo que hace que sea "bastante mágico". Para el ilustrador, es "genial" que lo que comenzó "de una hoja de papel y pintura, guache y acuarela que dibujé en mi escritorio" pueda "transformarse así y cobrar vida de una forma tan entretenida y grandiosa".

En su visita a la ciudad, Aliocha recuerda que llegó a ilustrar La reina de las nieves, editado en España por Edelvives, tras conocer al director de la colección original francesa, Benjamin Lacombe, quien estaba trabajando en La sirenita. Governeur le expresó su deseo de trabajar en "un cuento en el mundo de las ilustraciones de la Rusia Imperial, libros antiguos de ilustración". El director pensó que este cuento sería "perfecto" para él.

Aliocha aceptó la propuesta sintiendo que "este universo sería realmente mágico y, por tanto, perfecto para mí". Pero la perfección lleva "mucho tiempo", "meses y meses", porque tenía "ideas diferentes". Quería mantener la idea de hacer dibujos "muy planos, como un teatro de papel, para recordarnos un poco a los copos de nieve que se recortan en papel".

Y encontró un referente en unos dibujos animados de los años 50 "que es muy oscuro y muy fiel al texto original" y le gustaba mucho ese "universo muy oscuro y helado". La muestra se centra a partir de todo ese trabajo en lo más luminoso, para que sea apta para los más pequeños. En ese punto valora que "fue una selección muy buena".

El estudio Ingrávito, responsable del montaje, explicó que la exposición se apoya en las "ilustraciones muy potentes" de Aliocha. Juan Aracil, destaca que tener buen material es clave, comparándolo con la cocina: "Si tienes buen material va a salir buen producto".

Amparo Bernabéu, también de Ingravito, detalla que el objetivo del diseño es que la gente "entre a ese cuento, a esas ilustraciones, darle vida". La meta es que el visitante se sienta como "un personaje muy chiquitín que vas corriendo por eso, esas páginas y esas ilustraciones, pero en la vida real".

El recorrido está diseñado para que los visitantes "puedan tocar, que puedan sentir" la historia. El viaje comienza con una "bienvenida con rosas, con flores" y termina en "un trono. para sentirse la verdadera reina". Se crea un contraste entre un "espacio cálido" donde viven los niños en "un jardín tranquilos, confortables" y la "parte del frío" donde se busca que se note que "sí que hace más frío que en el jardín".

Para finalizar, Juan aconseja a los visitantes que deseen disfrutar plenamente de la inmersión: "recuerden que en el espacio frío traigan chaqueta, gorro y guantes". Viaje al Reino de las Nieves estará abierta al público en el Espacio Séneca desde el 3 de diciembre hasta el 7 de enero.