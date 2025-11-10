Alicante protagoniza la nueva temporada del IVAM con Cristina de Middel y Rosana Antolí

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha presentado su programa de exposiciones para 2026 con una agenda compuesta por un total de 13 proyectos que se aproximan al territorio de la Comunitat Valenciana desde el arte contemporáneo y abordan problemáticas actuales como las ecologías, el patrimonio inmaterial y la ruptura entre alta y baja cultura y entre disciplinas del conocimiento.



Un nuevo proyecto que ahonda en las líneas del proyecto museológico relacionadas con el patrimonio, la sostenibilidad y el territorio, apuesta por la apertura de nuevas redes y colaboraciones con otros centros nacionales e internacionales y por las mujeres creadoras, con muestras individuales de nombres destacados como Joana Vasconcelos, Tania Candiani, Melanie Smith o Cristina de Middel.



La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha destacado que "hoy se presenta una nueva programación del IVAM en la que se podrán ver exposiciones de diferentes lenguajes contemporáneos y distintas técnicas y disciplinas, sin olvidar las muestras de la extraordinaria colección del IVAM, con nombres imprescindibles del arte contemporáneo".

Son proyectos que "apuestan, con sensibilidad y una mirada muy especial, por mujeres artistas, entre las que se encuentran las alicantinas Cristina de Middel - Premio Nacional de Fotografía en 2017- y Rosana Antolí", ha anunciado Pilar Tébar.

La muestra de Rosana Antolí "profundiza en la investigación sobre bioacústica, ópera y arte, estableciendo un diálogo con el contexto valenciano y su memoria del agua y de la voz". El proyecto de Rosana Antolí se integra en la línea de poner en valor la obra de artistas del contexto valenciano con una destacada trayectoria internacional, pero a su vez vinculadas al contexto valenciano.

La mitad de las propuestas son muestras individuales dedicadas a creadoras de la escena artística internacional contemporánea, como la mexicana Tania Candiani, la británica Melanie Smith o la portuguesa Joana Vasconcelos, galardonada con el Premio Julio González 2026, en una decidida "apuesta por la internacionalización de la institución", destacó.

Para la directora del IVAM, "esta importante presencia femenina, tanto en número como en la diversidad de lenguajes y procedencias, enriquece el discurso curatorial".

Además, permite visibilizar "sensibilidades múltiples, prácticas comunitarias y modos de hacer que suelen quedar al margen del relato hegemónico del arte contemporáneo", ha manifestado de la Torre sobre el programa que calificó de "inclusivo" no solo en el sentido de integrar múltiples voces, sino también por "crear espacios más amables para nuestros visitantes, lo que implica abordar cuestiones sobre accesibilidad física y cognitiva".



En esa línea de "poner el foco sobre otros relatos y prácticas invisibilizadas" se sitúa la primera exposición del año 2026 que lleva por título ‘A media lumbre’. Abordará la importancia de los conocimientos vernáculos, la artesanía, los oficios y las tradiciones vinculadas a la tierra.

"La exposición se concibe como un filandón, como aquellas reuniones nocturnas en torno al fuego mientras se cosía, se bordaba o se realizaban labores manuales", ha puntualizado de la Torre.