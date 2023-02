Ayuntamiento y Generalitat celebran una cultura "sin injerencias políticas" y se reprochan la falta de inversión

La presentación de una muestra de Elena Asins en el MACA se ha convertido en la primera despedida oficial del concejal Antonio Manresa. Y de ahí a una reivindicación de la libertad para trabajar sin injerencias políticas en la cultura y el choque por las inversiones que se realizan en la ciudad de Alicante por parte de la Generalitat Valenciana.

El arranque de este peculiar acto lo ha dado el director del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, José Luis Pérez Pont. En su intervención de la rueda de prensa había querido poner de manifiesto la manera tan singular y la forma en que se ha trabajado en la institución que dirige, el entendimiento por el bien de la cultura sin generar una intromisión política, sin generar bandos y dejar espacio para los profesionales.

En ese punto se ha dirigido a Manresa, el actual edil de Cultura de Alicante. "Quiero agradecer ese apoyo y confianza y la forma en que se ha trabajado", le ha dicho Pérez Pont. Eso es lo que ha permitido, ha añadido, "un trabajo solvente, con libertad" en el que, por tanto, no ha habido intromisiones.

[Ayuntamiento de Alicante y Conselleria de Cultura mantienen el Año Sempere en el aire]

El director del Consorcio ha subrayado ante los medios que este hecho es "reseñable" porque "es la manera en que las instituciones tienen que ir trabajando en una sociedad democrática que madura y lo que hace que haya esa garantía de libertad". Y ahí ha explicado el porqué valora esta relación entre las administraciones: "Es algo que debería ser normal y que no lo es en otros espacios, con otros compañeros que viven con injerencias políticas".

Y por eso Pérez Pont ha valorado que esa actitud que se ha mantenido durante el presente mandato es "la que debería de ser, pero es una especie de rara avis porque en muchos foros profesionales la gente prácticamente me felicita por este privilegio". De ahí que haya subrayado la intención de que el público "sepa que trabajamos en libertad e independencia".

La respuesta de Manresa ha valorado la apreciación de Pérez Pont, destacando que "la cultura es para crecer". Un objetivo que, en su opinión, se consigue si no se produce esa injerencia y se trabaja conjuntamente. De ahí que haya remarcado que la intención durante estos años ha sido que "la cultura se utiliza para mostrar cultura y no para la batalla política".

[El choque entre administraciones genera un caos de gestión en el Teatro Principal de Alicante]

El concejal ha destacado que "esta es mi última rueda de prensa en el MACA" por lo que ha aprovechado para despedirse dando las gracias a su conservadora Rosa Castells y a todo su equipo "porque siempre han estado para ayudarme y no poner zancadillas". Palabras a las que la aludida ha respondido resaltando que "ha sido muy fácil trabajar contigo". Del mismo modo, se ha dirigido a Pérez Pont "por ayudarme desde el principio y que no haya animadversión y es que siempre ha sido un trato agradable".

Y cuando la respuesta parecía que se cerraba en el ámbito de la cortesía, el también portavoz del Gobierno municipal de PP y Ciudadanos ha añadido un mensaje de cola que ha abierto otro debate. "Lo único que podemos poner un pero es que necesitamos más ayuda económica y toda aquí es bien recibida porque necesitamos ese apoyo", ha afirmado.

Una afirmación que tenía un destinatario claro, el secretario autonómico de cultura Ximo López Camps. Y con ello se ha puesto de manifiesto una vez más los desencuentros políticos entre las dos administraciones cuando se pasa a abordar el área desde la parte más política.

[La abstracción geométrica de Elena Asins llega al MACA en el marco del año Sempere]

El representante de la Generalitat Valenciana, antes de entrar en el debate, ha querido valorar "lo que debería ser lo normal" porque "desde 2015 llevamos dejando hacer a todos los responsables sin injerencia y se nos olvida que en otros momentos de la historia no es así o en otros territorios". Un punto en el que ha asegurado que "en el día a día se me olvida que pueda funcionar de otra manera porque no es bueno".

Al afrontar la respuesta al concejal, el secretario autonómico ha afirmado que "entiendo y respeto que lo diga, pero creo que las cifras son elocuentes". Y para ello ha señalado que "hay una confusión entre la provincia y la ciudad que permite hacer algunas trampas que hay que reconocer", al referirse a las inversiones que dedica el Consell.

Eso ha permitido a López Camps recordar la que considera una clave. "El Consorcio tiene previsto invertir aproximadamente 900.000 euros en Alicante", ha apuntado sobre un total de ocho millones. Y en esta entidad que conforman Generalitat Valenciana, las Diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia y los Ayuntamientos de las tres capitales de provincia, cada administración pública aporta una cantidad diferente. En este caso el secretario autonómico ha recordado que "el Ayuntamiento de Alicante aporta 10.000" a su presupuesto.

De ahí que López Camps haya reiterado que "los números son bastante elocuentes". Cifras a las que ha añadido el acuerdo por un millón de euros que tienen previsto anunciar la semana que viene con la Diputación de Alicante "para establecer esa línea de cooperación con la Diputación y el mundo de la música". A eso, ha añadido, habría que sumar que en el Teatro Principal se han invertido tres millones de euros que "por razones que se me escapan" siguen inmovilizados desde el 28 de diciembre de 2018.

El debate entre ambas posturas se ha quedado ahí aunque el concejal antes de despedirse ha recordado el informe de la Diputación de Alicante sobre el reparto de inversiones entre las tres provincias en materia cultural. Un mensaje con el que ha respondido al del secretario autonómico de que "las cifras ponen de manifiesto que la Generalitat ha apostado por invertir en la cultura".

Sigue los temas que te interesan