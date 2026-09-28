1.300 alumnos de la Vega Baja y Murcia se unen para reivindicar la actividad física como pilar del bienestar

Un total de 1.300 alumnos de El Limonar International School Murcia (ELIS Murcia) y El Limonar International School Villamartín (ELIS Villamartín) se han unido para reivindicar la importancia de la actividad física como uno de los pilares fundamentales del bienestar físico y mental. Bajo el lema «In Motion, We Thrive» («En movimiento, prosperamos»), ambos centros han celebrado la octava edición del Global Be Well Day, una jornada internacional que este año ha situado el movimiento y el ejercicio en el centro de las actividades desarrolladas por toda la comunidad educativa.

La iniciativa busca concienciar al alumnado sobre la importancia de mantenerse activo, no solo para mejorar la salud física, sino también para favorecer el bienestar emocional, fortalecer las relaciones sociales y desarrollar hábitos saludables que perduren a lo largo de la vida, asumiendo el hecho de que para aprender bien, primero un alumno debe sentirse bien.

La jornada se enmarca en el programa de bienestar de Cognita, grupo educativo internacional al que pertenecen ambos colegios, basado en los seis pilares de su Be Well Charter: dormir bien, alimentarse de forma saludable, mantenerse activo, conectar con los demás, realizar actividades que aporten satisfacción y contribuir al bienestar de otras personas.

El Global Be Well Day ha reunido a más de 100.000 estudiantes y 22.000 profesionales de los colegios y oficinas de Cognita en 21 países, convirtiéndose en una celebración internacional del bienestar y los hábitos de vida saludables.

Más de una decena de disciplinas deportivas en ELIS Murcia En ELIS Murcia, los estudiantes han participado en actividades de rugby, natación, kendo, jugger, danza española y flamenco, hípica, tenis de mesa, baloncesto, baloncesto en silla de ruedas, pádel y gimnasia rítmica, además de talleres de entrenamiento de fuerza y encuentros vinculados al fútbol y al arbitraje.

Alumnos de ELIS Murcia en el Global Be Well Day 2026. ELIS

La programación ha contado con la participación de UCAM Murcia Baloncesto, Club Universitario Rugby Murcia, Club Natación Ciudad de Murcia, Club de Kendo Kenshinkai y la Federación Murciana de Árbitros de Fútbol Sala, además del bailarín Miguel Ángel Serrano y representantes del baloncesto en silla de ruedas.

La diversidad de propuestas ha permitido acercar al alumnado a distintas formas de practicar actividad física y trabajar valores como el compañerismo, el respeto, el juego limpio y la inclusión, especialmente a través del conocimiento del deporte adaptado. Familias de ELIS Murcia también se han sumado a la jornada mediante la participación de varios padres en talleres y encuentros deportivos, reforzando la implicación conjunta del colegio y el entorno familiar en la promoción de hábitos saludables.

En palabras de Lealand Pearce, director del colegio: "El bienestar del alumnado es una parte fundamental de nuestra forma de entender la educación. Ver a estudiantes, familias, personal del colegio y organizaciones deportivas de toda Murcia reunirse con motivo del Global Be Well Day es un magnífico ejemplo de cómo se traduce esa filosofía en la práctica". Movimiento y participación en ELIS Villamartín En ELIS Villamartín, el Global Be Well Day ha involucrado a estudiantes de todas las etapas educativas con actividades adaptadas a cada edad.

Los alumnos de Secundaria han participado en propuestas organizadas por el equipo de Educación Física y los monitores de actividades extraescolares, mientras que en Primaria se han desarrollado actividades al aire libre y una gran gincana conjunta para los alumnos y docentes.

Jon Wayth, director del centro, justifica la importancia de iniciativas como esta: "Sabemos que los niños y jóvenes están en mejores condiciones para aprender y alcanzar el éxito cuando se sienten bien, se mantienen activos, construyen relaciones positivas y desarrollan hábitos saludables".

Los estudiantes han asistido a un taller de Freshvana, empresa especializada en la producción y comercialización de productos hortofrutícolas ecológicos. centrado en la relación entre movimiento y alimentación saludable, mientras que los alumnos de Bachillerato han conducido un podcast en directo con entrevistas a diferentes protagonistas de la jornada.

Uno de los momentos destacados ha sido el tradicional GBWD Dance, cuya coreografía, ensayos y preparación han sido liderados por el propio equipo de GBWD Dancers. La jornada ha concluido con un espacio de reflexión sobre los aprendizajes y experiencias compartidos.