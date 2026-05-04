La realidad tras el "instituto de los horrores" de Alicante: "El mejor del mundo" entre puñaladas, denuncias y drogas

Agresiones por los pasillos, tráfico de drogas y presencia de armas blancas. Estas son algunos de los presuntos hechos que denuncia el AMPA del IES Torrevigía, que califica de un centro "peligroso para los alumnos".

En una conversación con EL ESPAÑOL, la presidenta de los padres de alumnos, Sonia Terrero, asegura que la situación se ha vuelto "insostenible", por lo que desde la Federación Provincial de AMPAs Gabriel Miró (FAPA) y el AMPA, piden el "cese inmediato de la directora", que califican de "incompetente".

En un tono de hartazgo ante la situación, Terrero denuncia la presencia de armas, como navajas, y consumo de drogas dentro del centro educativo, todo ello, asegura "captado por las cámaras de seguridad", que muestran a alumnos "haciéndose un porro en las instalaciones".

A pesar de estas pruebas, las cuales, según Terrero, se han entregado a Consellería para que investigue sobre el centro, el equipo directivo "no llama a la Guardia Civil para que intervenga".

Este medio se ha puesto en contacto con la propia Guardia Civil, quien asegura no tener constancia de incidentes recientes relacionados con este instituto.

Pero para el AMPA, los comportamientos violentos no se achacan solo a los alumnos, pues denuncian supuestas actitudes violentas por parte de algunos profesores: "un profesor llegó a dar puñetazos a la pantalla del aula y al mobiliario delante de todos los alumnos", asegura Terrero.

"Ante esta situación de peligro, el equipo directivo tardó prácticamente dos meses en tomar medidas, y solo lo hizo bajo la amenaza de las familias de interponer una denuncia", añade.

En 2019, se conocía el caso un apuñalamiento con un cuchillo jamonero por motivos religiosos por parte de un alumno de medio de Bachiller en Informática del IES Torrevigía a otro, quien terminó en la UCI por heridas graves.

Fallos administrativos

Según el AMPA, la "mala gestión" del centro no solo se ve reflejada en la "nula actuación" ante los hechos anteriormente mencionados, sino que también perjudica al funcionamiento del centro.

En este sentido, Terrero asegura que las familias han tenido que presentar las matrículas "hasta tres veces", que han perdido el transporte subvencionado, así como retraso en la entrega de los libros de texto gratuitos, los cuales se entregaron en noviembre cuando los alumnos ya se habían examinado sin ellos.

Ante esta situación que califican de "insostenible", los padres miembros del AMPA han elaborado un informe con más de 35 denuncias dirigidas a la inspección educativa, exigiendo el cese inmediato de la directora y del secretario del centro.

Otra realidad

Con el fin de conocer cómo están viviendo esta situación en el centro, EL ESPAÑOL se ha desplazado al instituto.

A la 13.30 ya empiezan a aparecer los primeros coches de padres de alumnos para esperarles en la salida. Nos acercamos a uno de ellos. "Me he enterado de todo esto por la prensa, yo tengo mi hija en el aula específica desde hace 5 años y nunca hemos tenido ningún problema, creo que se está exagerando mucho", asegura la madre, quien asegura no formar parte del AMPA del instituto.

A pocos metros, dos padres también se encuentran en su vehículo, ya solo faltan 10 minutos para la salida de los alumnos. "Es verdad que esta zona de Torrevieja es un poco conflictiva y hemos visto alguna pelea en los alrededores del centro. A raíz de ver todo eso en prensa, le hemos preguntado a nuestro hijo si ha visto algo y nos ha dicho que no, que él está bien y que no pasa nada", asegura la madre.

"Sí que hemos escuchado hablar de la presencia de drogas, pero suelen ser siempre los mismos, gente de fuera, y lo que no puede ser es que a mi hijo le hayan puesto un parte por decir la palabra "moro" y cuando ellos se ríen de mi hijo, no les pasa nada", añade.

Tampoco forman parte del AMPA, pero aseguran que "si la asociación de padres de alumnos dicen tener grabaciones y pruebas, es porque será verdad, porque que mi hijo no haya reportado nada no significa que no hayan pasado esas cosas".

13.50. Suena el timbre del centro y empiezan a salir en masa los alumnos. "Yo nunca he tenido ningún problema", asegura un estudiante de 4º de la ESO, quien anda con prisas porque le espera su madre.

Dos alumnos no dan crédito de poder "salir en prensa" y mientras uno de ellos prefiere no hablar, su compañero, de 19 años, lo hace por los dos: "La verdad es que es un instituto bastante tranquilo, yo diría que el mejor del mundo, estoy en segundo de bachiller y nunca he visto nada raro, estamos encantados", asegura.

Acto seguido, tres estudiantes de la ESO aseguran "haber visto alguna navaja pequeña", y oler marihuana por los pasillos, pero "nada que no ocurra en todos los institutos", aseguran.

Cuando ya se han ido todos los alumnos y vuelve a reinar el silencio en los alrededores del centro, algunos docentes salen los últimos. Hablamos con uno de ellos, quien lleva 4 años impartiendo clase en el centro.

"Se agradece que al fin algún medio nos dé voz a los profesores porque pienso que se está exagerando mucho la situación, aquí hay 1.2000 alumnos y si de verdad estuviera pasando todo lo que se dice, ya se habrían tomado las medidas correspondientes", asegura.

EL ESPAÑOL también ha intentado ponerse en contacto con la dirección del centro, quien, tras asegurar devolver la llamada, no proporcionó ninguna otra respuesta, tampoco vía correo electrónico.

Por otra parte, desde la Concejalía de educación de Torrevieja, aseguran que el asunto se ha derivado a Inspección Educativa y a Conselleria "para que aclare lo que está ocurriendo" y que por su parte quieren que "se solucionen los problemas cuanto antes".