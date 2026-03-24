Tres horas de gimnasia contra la obesidad infantil: el grito de guerra de un docente de los Jesuitas de Alicante

Juan Carlos Esteve ha visto cambiar a tres generaciones de alumnos desde el patio del Colegio Inmaculada - Jesuitas de Alicante. Con más de 25 años de docencia a sus espaldas, este experto analiza desde el sindicato USO el giro radical que necesita la Educación Física.

Paseando por las amplias equipaciones del centro, Juan Carlos cuenta a EL ESPAÑOL que esta asignatura debe dejar de ser considerada la 'María' del currículo. Un paso con el que convertirse en la principal herramienta contra la tendencia al alza de la obesidad infantil y los problemas de salud mental que asfixian las aulas de la provincia.

La visión de la asignatura era muy distinta a la actual, en sus inicios. Según explica, "inicialmente la educación física se veía como una asignatura más enfocada al deporte en sí". Era lo que comúnmente se conocía como una asignatura de segundo orden.

Sin embargo, el tiempo ha dado la razón a quienes defendían su valor académico. "Poco a poco se va viendo que tiene más importancia de la que se preveía inicialmente, tanto a nivel curricular como físico", afirma Esteve. Y recuerda que el ejercicio mejora tanto las "capacidades cognitivas como las físicas" de los escolares.

Esteve pertenece a una generación de profesores que introdujo otro enfoque en las aulas. "Yo ya cogí el plan de estudios en el que se trabajaba la asignatura de una manera más global, no tanto dedicada solamente a la parte deportiva, sino más abierta a ámbitos como los hábitos de salud y bienestar".

Para este experto, la Educación Física moderna va mucho más allá del balón. "Se valora el que no solamente se trabaje el deporte, sino la cooperación, la participación, el respeto hacia los demás. Es decir, una asignatura que engloba muchos ámbitos".

Uno de los grandes caballos de batalla actuales es el aumento de la carga lectiva. Basándose en las recomendaciones del Colef (Colegio de licenciados en Educación Física) y organismos como la Unesco, Esteve defiende que "si aumentara de 2 horas a 3 horas la educación física sería mucho más positivo para el alumnado en todos los ámbitos: deportivo, de salud e incluso cognitivo emocional".

Esta demanda cobra especial relevancia ante el preocupante aumento de la obesidad infantil, un problema que en el año 2000 era minoritario pero que hoy se ha disparado debido al sedentarismo y las nuevas tecnologías. En España se calcula que hay 2,1 millones de menores en esta situación.

"El niño cada vez se mueve menos, participa menos de actividades motoras", lamenta el docente. Un cambio de paradigma que atribuye, en gran medida, a que los menores "están más centrados en lo que son dispositivos, lo que son las pantallas", lo que genera un aumento progresivo de los índices de obesidad.

Esteve no se muestra contrario a la tecnología, pero aboga por el equilibrio: "No estoy para nada en contra de las nuevas tecnologías, pero hay que ponerle límites". Señala que, aunque las familias se están concienciando, el entorno digital ha reducido el tiempo que antes se dedicaba al juego y al deporte tras la jornada escolar.

Actualmente, este veterano maestro se encuentra en comisión de servicios en la Unión Sindical Obrera de la Comunidad Valenciana (USO). Desde este nuevo prisma, ha pasado de las canchas a la gestión y el apoyo al profesorado.

En su labor sindical, se centra en lo que podría definirse como "formar a los formadores". Su misión ahora es "intentar buscar necesidades que tienen los claustros en cuanto a formación e intentar facilitárselas", aportando su amplia experiencia a pie de aula para mejorar el sistema educativo valenciano.