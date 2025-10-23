Así será el Cienciathon, la maratón de ciencia que llega este fin de semana a la UA con 1.200 euros en premios

Participantes de una edición pasada de Cienciathon en la UA.

El Parque Científico de Alicante (PCA) acogerá los próximos 24, 25 y 26 de octubre la séptima edición del Cienciathon, una maratón de ciencia, tecnología e innovación gratuita para estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) que cuenta con premios de hasta 1.200 euros.

Este evento está abierto para todos los estudiantes "que deseen poner a prueba su creatividad y sus conocimientos para resolver un reto real con impacto social y ambiental", señalan.

El lema de este año es Ciencia y tecnología que nos une, el evento reunirá durante tres días a jóvenes de distintas titulaciones.

Estudiantes de ingeniería o biología, hasta publicidad, derecho o economía participarán para "mostrar que todas las áreas del conocimiento pueden aportar valor cuando se trabaja en equipo".

El desafío de esta edición, titulado Guardianes del Mar: Monitorización y Control Inteligente de Vertidos Costeros, ha sido planteado por la startup del PCA Mediterranean Algae, formada por egresados de la Universidad de Alicante, con el apoyo de Alicante Port Innova y Aguas de Alicante.

El objetivo es que los participantes diseñen soluciones innovadoras que ayuden a monitorizar, controlar o reducir los vertidos hacia la costa mediterránea, empleando enfoques multidisciplinares que combinen ciencia, tecnología y sostenibilidad.

Además, directivos de Aguas de Alicante, de Alicante Port Innova y de compañías del propio Parque Científico participarán activamente en las sesiones de trabajo y en el jurado final que seleccionará los mejores proyectos, con un premio de hasta 1.200 euros para la propuesta ganadora.

El pasado año el equipo ganador fue Namicer con "la implementación de jardines verticales 100 % autosuficientes". Su proyecto pretende "promover la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, así como disminuir las facturas en el consumo de climatización de las aulas".

Durante el fin de semana, los estudiantes también recibirán formación práctica en Design Thinking y en cómo preparar un elevator pitch, y contarán con el apoyo de mentores procedentes de empresas vinculadas al ecosistema innovador del PCA.

La participación en el programa es gratuita y está abierta a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante, independientemente de su titulación.

El Cienciathon es una iniciativa impulsada por el Parque Científico de Alicante, el Centro de Empleo de la Universidad de Alicante y la Asociación de Estudiantes Multitec, con el objetivo de "fomentar el talento emprendedor y la innovación colaborativa entre el estudiantado universitario", concluyen.