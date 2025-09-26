Un millar de alumnos de los colegios ELIS de Alicante y Murcia celebran que "la educación es un viaje compartido"

La celebración del Día del Bienestar en uno de los centros Elis de Alicante y Murcia.

"La educación en su mejor versión es un viaje compartido, basado en la confianza, el respeto y el cuidado". Así resumen desde los colegios ELIS de Alicante y Murcia el impacto de la formación en la celebración del Día del Bienestar. En él han colaborado con Cruz Roja, Fundación Quirón y Payasospital para conectar diferentes generaciones.

El Global Be Well Day es una jornada impulsada internacionalmente por el grupo educativo Cognita. Los colegios El Limonar International School (ELIS) de Villamartín en San Miguel de Salinas y Murcia forman parte de esta red que celebra con otro centenar de centros este evento mundial.

El encuentro de este año se ha centrado en la idea de conexión, entendida como la importancia del vínculo con uno mismo, los demás y el entorno. Y por eso han trabajado en reforzar el compromiso con el bienestar físico, emocional y social de toda la comunidad educativa.

Ambos centros han preparado actividades con las que han querido trabajar el conectar a alumnos y docentes en experiencias significativas. Marta Aldaz, profesora de Español y responsable precisamente de Bienestar de ELIS Villamartín, destaca que entienden "la conexión como la base del bienestar: con uno mismo, con la naturaleza que nos rodea y con los demás".

"Esta jornada es una nueva oportunidad para continuar reforzando nuestro bienestar, ya que nos proporciona un profundo sentido de pertenencia y nos motiva a participar activamente en la construcción de una comunidad más solidaria, enriqueciendo la experiencia educativa tangiblemente", recalca.

¿Y cómo lo han hecho? En ELIS Villamartín, los alumnos han participado en actividades como sesiones de yoga, collages sobre la felicidad, círculos de gratitud y otras dinámicas entre alumnos de diferentes etapas educativas como lectura compartida o canto coral.

Otro ejemplo que destacan es el GBWD Dance que ha dirigido una exalumna junto al equipo de animadoras con el que fortalecen el sentimiento de pertenencia y continuidad. También han lanzado nuevos proyectos de sostenibilidad que se desarrollarán durante todo el curso.

La Cruz Roja, Fundación Quirón y Payasospital han ofrecido talleres adaptados a cada etapa. Además, han estrenado una actividad dedicada al bienestar del personal docente: una sesión de conciencia integrada en la jornada laboral.

En ELIS Murcia, Yanalie Stevens, directora de Infantil y Primaria, asegura que "el Global Be Well Day es absolutamente esencial". Con él se "da a cada estudiante una oportunidad para comprender y experimentar la vital conexión entre bienestar y educación, no solo para ellos mismos, sino con el resto de nuestra comunidad".

Uno de los aspectos diferenciales de esta edición ha sido la preparación previa. Desde mayo, los equipos docentes de ambos centros han mantenido reuniones colaborativas entre sí y con las entidades colaboradoras para definir qué actividades resultarían más beneficiosas para su alumnado.

Esta planificación anticipada ha permitido una mayor cohesión y coherencia entre los diferentes niveles educativos, así como una mayor implicación del profesorado en la ejecución de las actividades.

En ELIS Murcia, sus responsables aseguran que la jornada ha marcado un punto de inflexión. Lealand Pearce, director de Secundaria y Bachillerato, destaca que "no se ha tratado simplemente de una celebración, sino de una llamada a reconocer que el verdadero bienestar se forja en la calidad de nuestras conexiones".

Las diversas actividades se han centrado en la idea de la conexión.

"Cuando los estudiantes han experimentado la calidez de sentirse parte de algo, cuando han visto que su voz importa y cuando se les ha animado a apoyarse unos a otros, han comprendido que su éxito nunca es solo suyo", recalca el director.

Y en el currículo

Los aprendizajes del día se han trasladado directamente al currículo. En Matemáticas, los estudiantes han colaborado para resolver problemas complejos; en Literatura, han explorado historias que requieren empatía; en Ciencias, han reflexionado sobre sostenibilidad; en Educación Física, el trabajo en equipo ha sido central; y en Lenguas, el enfoque intercultural ha reforzado el valor de la comunicación en un mundo globalizado.

La jornada ha concluido con espacios de reflexión grupal donde los alumnos han compartido emociones y aprendizajes. Las ideas surgidas se tendrán en cuenta para enriquecer futuras ediciones y seguir construyendo una cultura escolar basada en el bienestar y la conexión.

Este compromiso con el bienestar se ha proyectado más allá del aula. Durante el resto del trimestre, ambos centros han previsto integrar los temas surgidos del GBWD en sus actividades de tutoría, mentoría y proyectos interdisciplinares. De esta forma, la jornada no ha sido un evento aislado, sino el inicio de un proceso continuo para hacer del bienestar un eje real del aprendizaje.