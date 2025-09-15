Diana Morant, ministra del área y líder del PSPV-PSOE, planta a las universidades valencianas en el inicio de curso

Diana Morant y la rectora de la UA Amparo Navarro, antes del acto de apertura del último curso en la UA.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, dejará plantados mañana a los rectores de las universidades valencianas en el acto oficial de apertura del curso académico 2025-2026 de todas las universidades públicas de la región. La razón esgrimida por la Subdelegación del Gobierno de Alicante, en cuyo campus se celebrará el acto es que "no se dan las condiciones para ello".

Fuentes del PSPV-PSOE aseguran que se ha tomado esa decisión tras conocerse que la lección inaugural será dictada por el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio, quien ha sido denunciado por su mujer por un supuesto caso de violencia de género en la misma universidad (la UA).

El plante, sin embargo, ha generado varias paradojas. La primera, que Morant se ha erigido los últimos años como la supuesta gran defensora de la UA y de su rectora, Amparo Navarro, en el litigio que ésta mantenía contra la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) por el grado de Medicina, donde la Generalitat de Carlos Mazón (PP), se retiró del contencioso.

La segunda es que José María Asencio es una figura dentro del socialismo alicantino y durante años ha mantenido públicamente su apoyo al partido mientras alababa o criticaba con dureza a sus líderes. Famoso fue su artículo de 2022 en un medio local que socavó los cimientos del socialismo alicantino "Zapatero, la nueva derecha", que calificaba el Gobierno del leonés como un "desastre para España". Aunque desde dentro del partido le definían como "izquierda caviar", la que no se mezclaba con los militantes.

Radio Alicante (Cadena Ser), que ha dado hoy la noticia del supuesto caso de violencia de género del catedrático, afirmaba que "fuentes de la institución destacan la presunción de inocencia puesto que aún "no hay sentencia" para mantener su participación". También, que José María Asencio "está citado a declarar ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alicante como investigado por los presuntos delitos de maltrato habitual, acoso/hostigamiento, amenazas y agresión".

El procedimiento se halla en el momento procesal de las diligencias previas, por lo que no se sabe en qué quedará, ya que como han afirmado en la misma cadena, hay "denuncias cruzadas" en un "proceso de divorcio de la pareja".

Desde la Generalitat Valenciana se han quedado tan atónitos con esta decisión del PSPV-PSOE y de la ministra de Universidades, como la institución académica que por el momento no han hecho ninguna manifestación al respecto.