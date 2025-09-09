El curso gratuito de AEPA para crear mujeres líderes en IA e innovación empresarial

La Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA) lanza la segunda edición de su Curso de Innovación e IA aplicada a la empresa.

Con enfoque práctico, esta formación busca capacitar a mujeres líderes en la incorporación estratégica de la IA y la innovación en sus proyectos, empresas y organizaciones.

El curso, que ofrece 32 horas de formación gratuita, estará centrado en el uso de la innovación y la IA desde una perspectiva integral que combina negocio, tecnología, ética y marco legal.

La presidenta de AEPA, Marcela Fernández, ha señalado que "el objetivo es que los participantes del curso estén preparados para el cambio de era desde todos los enfoques".

"La IA ya está suponiendo una revolución en la sociedad y en la empresa. Este programa no solo ofrece herramientas, sino que plantea una visión ética y aplicada de la tecnología para que nuestras empresas puedan liderar el cambio de paradigma con confianza", ha sostenido.

Entre los módulos del programa destacan: Innovación disruptiva y tecnologías emergentes aplicadas a la empresa, Inteligencia Artificial Generativa, Valorización de datos y Big Data o Nuevos modelos de negocio basados en innovación aplicada.

Además de Ética, responsabilidad y marco legal de la IA, IA aplicada a marketing y ventas e Implantación de proyectos de IA y acceso a financiación.

El curso será impartido por un equipo docente de primer nivel y reconocido prestigio a nivel internacional, compuesto por: Paqui Rubio Berenguel, ingeniera en electrónica, experta en economía del dato; Celia Sánchez San Juan, MBA y especialista en innovación e IA Generativa; Nuria Lloret Romero, catedrática de informática y referente en IA en España y María Dápenas Vilariño, jurista especializada en derecho y ética de la IA.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y la colaboración de Impulsa Alicante, y se desarrollará en el Centro de Emprendedores de Alicante. Las inscripciones pueden realizarse en www.aepalicante.net