La UA y Pedreguer participan en un curso independentista en Francia que critica a Alicante como "síntoma" de la ultraderecha

Alicante estará presente en la 57.ª edición de la Universidad Catalana de Verano, un curso pancatalanista celebrado en Francia en el que está programada una ponencia en la que se critica a la provincia como "síntoma" del auge de la ultraderecha y la posdemocracia.

El curso se celebrará del 17 al 23 de agosto bajo el título ¿Hacia la posdemocracia? La resistencia en los Países Catalanes, en Prades, una localidad francesa con una tradición histórica de refugio y resistencia cultural que se remonta al exilio republicano español.

El programa académico abarca múltiples disciplinas: derecho, historia, ciencia política, pensamiento, literatura, lengua, música y cine, pero todos los cursos están impregnados de una perspectiva catalanista e independentista.

En las últimas ediciones han participado figuras independentistas de primer orden como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Josep Rull.

Este año contará con ponencias y mesas de debate sobre diferentes temáticas en torno a los Países Catalanes

Alicante, como parte de este concepto, tiene su espacio en el curso mediante la charla Alicante como síntoma, el auge de la ultraderecha y la posdemocracia, enfocada en su resistencia territorial a su integración.

La presencia alicantina no queda ahí. El alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús (Compromís), debatirá "cómo desde los municipios se puede trabajar por la construcción nacional" en una mesa redonda junto a alcaldes de otras poblaciones de los Países Catalanes.

Fuentes de Compromís han señalado a EL ESPAÑOL que se trata de "un acto más de los muchos que realizan políticos de la coalición cuando son requeridos por distintos ámbitos de la sociedad o académicos, como en cualquier otro partido".

"El objetivo es prestigiar el sistema democrático y la acción de los servicios públicos en el ámbito local, desde el día a día institucional a la financiación y las competencias relacionadas con la cultura, la lengua o la cohesión social", han asegurado.

La Universidad de Alicante también estará presente y, a través de su Servicio de Lenguas, ofrecerá talleres, cursos y actividades lúdicas como un trivial musical y una exposición dedicada al grupo musical Al Tall.

Los cursos más significativos incluyen Democràcia, política lingüística i identitat nacional, Les crisis institucionals en els Països Catalans y La transición política a la democràcia (1975-1982). Visió crítica en el 50è aniversari.

Polémica

La Universidad Catalana de Verano ha sido objeto de polémica debido a que la Generalitat catalana financia el 75 % de becas a través de la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca en un evento con orientación política independentista que se realiza fuera de las fronteras españolas.

Las diferentes opciones de matrícula rondan entre los 504 y los 595 euros, dependiendo de la edad de los asistentes.

Así, tampoco puede considerarse una universidad, ya que la UCE no es un centro en los términos establecidos en la Ley 6/2001 de Universidades y por la Ley 1/2003 de Universidades de Cataluña. Además, la Fundación UCE no es titular de ningún centro de enseñanza superior que imparta estudios universitarios oficiales autorizado por la Generalitat, como señalaron desde la propia institución en una pregunta parlamentaria en 2018.