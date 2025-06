Las quejas de los estudiantes sobre el examen de Castellano de la PAU en la Comunitat Valenciana: "Ha sido criminal"

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que comenzó el pasado martes 3 de junio y finalizará el jueves 5 de junio ya ha dejado las primeras críticas de estudiantes por su dificultad en la Comunitat Valenciana.

Las primeras quejas se produjeron desde el primer día, pues se han centrado en su mayoría en el primer examen, el de Castellano, que tuvo lugar el pasado 3 de junio.

La polémica sobre la publicación del libro El odio, de Luisgé Martín, en el que se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos en 2011, fue el tema elegido para el comentario de texto propuesto al alumnado valenciano.

En esta ocasión, la prueba propone un comentario alrededor de un artículo publicado por ABC en marzo bajo el título Dar voz a un despiadado asesino.

Además, el examen plantea diversas cuestiones de sintaxis y morfología y, en la parte dedicada a la literatura, se centra en la figura del poeta Federico García Lorca.

Estudiantes han publicado en redes sociales mensajes cargando contra la complejidad de la prueba.

"La PAU de la Comunidad Valenciana de castellano ha sido criminal", publicaba un usuario en X. "He visto la PAU de Castellano de la Comunitat Valenciana de este año y me he quedado tiesa con el texto que les han puesto", comentaba otro.

Por su parte, otro estudiante publicaba un mensaje en la misma red social que decía: "El examen PAU de Castellano de la Comunitat Valenciana ha sido desastroso y no admito discusiones".

Con este texto que los alumnos de Bachillerato deben analizar dentro del Bloque I de 'Comunicación escrita' pueden conseguir hasta 4 puntos; dos de ellos por ejercicios de Comprensión, y dos más por el apartado de Producción.

Es decir, tienen que realizar un breve resumen del contenido del texto (1 punto); y resumir, en un máximo de dos líneas, cuál es, a su juicio, la idea principal que se presenta en este artículo (1 punto).

Por otro lado, debían argumentar a favor o en contra de la siguiente idea: "La libertad de expresión debe prevalecer siempre, incluso por encima de la intimidad de las víctimas". Para ello, debían desarrollarlo en un texto de entre 200 y 300 palabras, redactado en un registro formal.

Las pruebas finalizarán el jueves 5 de junio, con el examen de Dibujo Artístico II, Artes Escénicas II, Análisis Musical II, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Latín II y Ciencias Generales.