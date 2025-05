Jorge e Iracy, psicólogos en Alicante, alertan de dejar la educación emocional en la adolescencia a la IA: "Ya es tarde"

Un alud de falsas imágenes sexuales de Taylor Swift invadió X, unos adolescentes utilizaron una aplicación del móvil para crear falsos desnudos de sus compañeras de clase y la última es que Meta fomentó en Estados Unidos que su asistente virtual en WhatsApp o Instagram se usaba para crear cuentos sexuales a niños. Ante la revolución de la Inteligencia Artificial, los psicólogos de Alicante Jorge e Iracy alertan del peligro de dejar la educación emocional a la adolescencia: "Ya es tarde".

Una miniserie con ese nombre, Adolescencia, en Netflix plantea las dificultades que se encuentran los padres en la actualidad con hijos entre los 13 y los 21 años y esta primavera ha revolucionado por su crudeza. El impacto de las redes sociales en la formación de un niño, que acaba de entrar en esta etapa, y acusan de un crimen es una de las cuestiones que interesa a Iracy Llinares Alves.

"Tiene que ver con una madurez emocional que deja en evidencia la falta de educación emocional tanto en la propia familia como en el sistema educativo", razona Llinares Alves aludiendo al retrato que plantea la ficción. Por eso subraya que "las familias son las primeras necesitadas de un asesoramiento" porque "es un trabajo conjunto".

Jorge Pérez Ferrer parte del ejemplo de la miniserie para reivindicar que "tenemos que tener una educación emocional, una educación sexual, pero con perspectiva de género". Y lo pide aprovechando ese caso que muestra el "papel muy dominante del padre, la madre tiene uno muy sumiso y el hijo al final acaba asumiendo unas conductas que son dominantes en un extremo máximo como puede ser un asesinato".

La ficción, la tercera más vista en la historia de la plataforma, le sirve para recordar que esas descripciones reflejan la construcción del género, la masculinidad y la feminidad tradicional en la sociedad actual "y como eso se manifiesta en las dinámicas del instituto en las dinámicas de la familia".

En el argumento se habla del concepto incel, el de hombres célibes involuntariamente, una idea que en los países anglosajones está arraigando con más fuerza que, de momento, en España. Pérez Ferrer considera su uso como "un bullying que es extremadamente machista porque a las mujeres no se les acusa de ello, se acusa a los hombres porque los hombres son los que tienen que demostrar esa dominancia y esa hipersexualidad".

Llinares Alves recalca una clave al abordar estos asuntos: "Si tú educas en positivo —que sí que transmites lo que sí es sexualidad, dar respuesta a toda esa curiosidad natural de la edad—, entonces ya puedes prevenir lo que quieres evitar".

Porque, como contrapone, "ahora el foco es, entra en clase y di que esto no, esto no se puede hacer y cuidado con las redes". Una manera de abordarlo que lo que provoca en el adolescente es que "no le estás dando opción de que es lo que hay que hacer o que es natural vivir porque ellos lo que quieren es saber".

De ahí que recuerde lo que se siente a esas edades cuando las preguntas que se suceden son qué es esto que me pasa o esto que estoy sintiendo: "Quieren hablar de emociones, quieren hablar de sus cosas que ellos lo viven por primera vez y nosotros, en cambio, lo hemos pasado".

Y para llegar a ese punto, como responsables del grupo de trabajo sobre sexualidad en Alicante del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, Pérez Ferrer enfatiza la importancia de aplicarla pronto: "Trabajar con la adolescencia ya es llegar tarde porque ya tienen asumido muchas veces los mandatos".