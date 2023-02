Terrero: "La Generalitat se gasta el dinero en ideología y no se preocupa por la salud mental de los alumnos"

La torrevejense Sonia Terrero es la presidenta de la Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunidad Valenciana desde 2020. Muy crítica con la gestión de Compromís al frente de la Conselleria de Educación, hace balance de la legislatura que acaba.

Hemos superado ya del paso del ecuador del curso 2022-2023 y los padres y madres de alumnos siguen denunciando las carencias. ¿Cómo valora la gestión de la Conselleria de Educación?

Pues aparte de haber empezado con una ley, la LOMLOE, sin haber estado preparados previamente, sin los currículos adecuados. Aparte de ese gran caos, la falta de docentes en la Comunidad Valenciana es el principal problema. Ese es el eje fundamental que ha fallado en este curso. No solamente faltaban profesores de cualquier tipo de material, sino especialmente de la que ellos quieren dar como impositiva que es la lengua del valenciano. Sorprendentemente cada vez hay menos profesorado en valenciano y cada vez tenemos más problemas para que se lleven a cabo estas clases en los centros educativos.

Es curioso, porque la inmersión lingüística parece la prioridad de Compromís al frente de Educación. ¿Qué otros problemas detectan?

El otro gran problema que ha habido es el tema de la inclusión. No podemos hacer inclusión sin tener recursos. La Conselleria ha decidido hacerlo todo al revés. Primero metemos a los niños que necesitan inclusión en las aulas y después ya nos preocupamos de los recursos. Cuando realmente primero debería haber sido la adaptación de los centros educativos, tener todos los educadores y especialistas necesarios para la atención que necesitan estos niños y posteriormente, que se metiera a esos niños dentro de las aulas. A día de hoy seguimos teniendo grandes discriminaciones dentro de los centros educativos puesto que estos niños no son atendidos como realmente necesitan.

¿Puede esa falta de adaptación afectar a otros aspectos de la educación?

Sí, se han eliminado los SPES (Servicios Psicopedagógicos Escolares) y debido a esto tampoco se están haciendo las pruebas a los niños de diagnóstico con la celeridad que necesitan. Por lo tanto hay muchos niños sin las atenciones de adaptaciones curriculares necesarias, ya que no se les ha valorado y no se tiene un diagnóstico claro de ellos.

Tiene una visión muy crítica de la situación. Algo irá bien.

Es que va a peor cada año. Desgraciadamente la Generalitat da menos recursos a la Educación. Los centros educativos cada vez tienen más ratio de alumnos. Y con más alumnado extranjero, como ha podido pasar con la Guerra de Ucrania, los recursos no son los suficientes. Por lo tanto, la atención en la Educación cada vez es más deficiente. Si a eso se une ya no se valora el trabajo y el esfuerzo del alumno, el aprobado debe de ser generalizado y pasar de curso es la prioridad sobre la verdadera preparación de nuestros hijos.

Desde la Generalitat, sin embargo, aseguran que se ha mejorado en algunos baremos internacionales como el del fracaso escolar.

Tal y como lo vemos nosotros, el aprendizaje de nuestros hijos no ha mejorado, todo lo contrario. Ha disminuido porque cada vez hay menos aprendizaje por materias, y eso tiene que ver también con las imposiciones de lenguas. Cada vez es peor su preparación para ese futuro en la sociedad que necesitan nuestros hijos.

En las últimas semanas en España se ha agudizado la preocupación por la salud mental de los niños y los problemas de convivencia en los centros educativos. Situaciones que pueden derivar en suicidios.

Es un verdadero problema que la Administración lo achaca mucho a los problemas derivados de la pandemia. Pero la salud mental también viene derivada del acoso escolar que se está sufriendo, del acoso en redes sociales, y del que nadie hace nada. Cuando un AMPA pide ayuda porque sabemos de familias o incluso hemos visto vídeos en Instagram o en otras redes con peleas, cuando vamos a preguntar y a intentar dar una solución a este problema, nos dicen que ya no saben qué hacer.

Sonia Terrero, presidenta de COVAPA, en la sede de las AMPAs de Elche. Iván Villarejo

Pero algo se podrá hacer.

Lo que es vergonzoso que se estén gastando recursos donde no se debe o donde no son necesarios realmente. Y que realmente no tengamos ayuda en lo más principal que es en esa atención que tienen que tener los niños, detectar sus problemas y ayudarles a cada uno individualmente para que no se llegue a esos suicidios o a esa a ese día a día tan duro no que tienen que sufrir dentro de un aula y que no se ven ayudados ni respaldados por nadie.

¿A qué se refiere cuando dice que se aumentan los recursos para otras cosas no tan necesarias?

Pues por ejemplo se añaden muchos recursos a las imposiciones, a llevar a cabo miles de horas de valenciano, miles de horas de obras de teatro en valenciano, se gastan miles de euros en cartelitos sobre sexualidad o de cosas ideológicas que realmente, para nosotros, son secundarias. Y realmente a lo principal que es el bienestar del alumno y su salud mental, nos se están dedicando los recursos que deberían. La Consellería da no da prioridad. Al final, lo triste es ver en las noticias el suicidio ya de varios alumnos. O incluso saber que pueden haber más casos porque la Generalitat no está al tanto de las verdaderas necesidades del alumno.

El Gobierno de Ximo Puig saca pecho de su Plan Edificant pero todos los días tenemos noticias de escasez de infraestructuras educativas ¿Sigue habiendo barracones en la Comunidad Valenciana, lo que era una de las grandes críticas de la izquierda cuando estaba en la oposición?

Sí, el Gobierno de Puig era el que iba a erradicar de lleno, en su primera legislatura, los barracones. No solo no lo cumplieron sino que en la segunda legislatura que casi estamos finalizando, tampoco lo han cumplido. A día de hoy no solo no sean erradicado todos los barracones, sino que sean aumentado hasta llegar al límite de agotarse en las fábricas. Hay centros que para poder ampliar su capacidad de aulas necesitan más prefabricados. Y ahora incluso tienen que esperar porque no hay no hay en fabricación más barracones.

Coincidimos en que esa no es la solución.

Para nosotros esa es la tristeza. Es cierto que en muchas ocasiones se ponen momentáneamente hasta acabar la construcción o ampliación del centro, pero el problema es que hacen falta cada día más centros educativos. Nuestros hijos no están estudiando en centros educativos dignos. No solamente tenemos el ejemplo de la zona de playas de Alicante sino que podemos hablar ahora mismo en una gran problemática, y ha salido a nivel nacional en los telediarios, es Torrevieja Torrevieja tiene un índice altísimo de niños ucranianos de sobrevenida en matriculación y para los que realmente no tenemos más espacio.

¿Qué se podría hacer frente a este problema?

Con todos los centros educativos con ratios sobrepasados se nos prometió la codocencia dentro de las aulas. Y tampoco hay la codocencia necesaria. Simplemente vemos que para construir otro colegio y otro instituto nuevamente nos hablan de momentáneamente con el barracones. Se han acogido a esa moda. Su primer objetivo es poner siempre el barracón y luego ya veremos cuando llegan las construcciones. Como ejemplo tenemos el colegio Amanecer de Torrevieja, 18 años ya en barracones.

Sonia Terrero en una reunión de trabajo en Elche. Iván Villarejo

La imposición del valenciano en las zonas de predominio lingüístico castellano sigue sigue estando en manos de los juzgados. ¿Cómo creen que va a terminar?

Pues si no cambia el Gobierno, habrá más sentencias y estará más judicializada la educación. Debido a que no solamente hay esa imposición del valenciano, sino que hay incumplimientos de la propia ley. Los padres ya estamos cansados. No vamos a seguir permitiendo, no sólo este acoso de la lengua al que se ven sometidos con nuestros hijos, no vamos a seguir permitiendo que nuestros hijos al final bajen su rendimiento en las materias por culpa de que se les imponga como vehicular una lengua que no conocen ni hay docentes preparados para poderlas llevar a cabo. Por lo tanto para nosotros seguiremos luchando, seguiremos peleando para que se derogue totalmente esa ley 4/2018 de plurilingüismo. Queremos que se haga una ley de plurilingüismo hecha por todos para todos en la cual ningún niño se sienta perjudicado y que los padres y tengamos derecho a decidir la lengua vehicular en la que estudian nuestros hijos.

Una vez cambiado el conseller, ¿han notado algún tipo de cambio de talante o todo sigue igual?

Bueno, pues sorprendentemente, yo que he sido siempre bastante crítica con Marzà y sus maneras de trabajar, a día de hoy he de decir que era muy bueno al lado de la señora Tamarit quien no tiene talante para reunirse con las familias o a la hora de imponer decretos leyes y normas sin haber convocado a la comunidad educativa. Raquel Tamarit ha fracasado, ha dejado mucho que desear dentro de los centros educativos.

¿Qué pedirían los padres y madres de los alumnos a un nuevo Gobierno autonómico en materia de Educación?

Los primero es que doten de los recursos necesarios a los centros, que velen por el interés de la Educación y que se saque toda la ideología política que se ha metido dentro de los centros educativos. Y por supuesto que luchen para llegar a ese tan deseado Pacto de Educación tanto nacional como autonómico que tiene que haber para que ningún partido o ningún cambio de Gobierno conduzca a cambios de leyes adaptados a sus gustos, sino a las necesidades de la Educación.

