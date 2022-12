El Ayuntamiento de Alicante critica duramente al Consell por relegar a la UA a la cola en inversiones

La concejal de Educación en el Ayuntamiento de Alicante, Julia Llopis, ha afirmado este sábado que la Universidad de Alicante (UA) “es una víctima más de la política sesgada y arbitraria del tripartito formado por el PSOE, Compromís y Podemos con la ciudad de Alicante, que se ve sometida a un castigo sistemático y absurdo por parte del Consell de Ximo Puig que pone en riesgo el futuro y el desarrollo de la UA”.

[¿Universidad rica o pobre? El Consell ha dejado casi a cero las inversiones en la UA, las de la UMH se disparan]

Llopis se ha referido así a las cifras de inversión de la Generalitat en los cinco campus públicos de la Comunidad, datos que arrojan un balance “más que preocupante para la universidad alicantina, ya que la UA se sitúa a la cola en el reparto que realiza el Consell de los fondos para la mejora de las instalaciones de las cinco instituciones académicas”.

Según los números de la propia Administración autonómica, la Universidad de Alicante, desde 2019, coincidiendo con el inicio de la actual legislatura, apenas ha recibido unos siete millones de euros para la modernización y puesta en marcha de sus infraestructuras y dotaciones, lo que supone únicamente un 5% de los 141,27 que se han destinado a obras en los campus públicos desde el comienzo de la segunda legislatura de Ximo Puig al frente del Ejecutivo regional.

“Estas paupérrimas cifras hacen que la de Alicante, sea la universidad pública que menos dinero recibe de las cinco entidades públicas de la Comunidad, y eso que la UA es la tercera por tamaño y número de alumnos”. “¿Por qué sucede esto?, ¿a qué se debe este agravio constante con la educación alicantina?”, se pregunta Llopis, quien recuerda que “el sectarismo de Puig y sus socios no sólo se reflejan en está paupérrima inversión en la Universidad de Alicante, sino que se certifica con su inacción y olvido con los colegios e institutos de la ciudad, que necesitan mejoras, reparaciones, ampliaciones, etc., y desde Valencia siguen cruzados de brazos pese a las manifiestas deficiencias de nuestras dotaciones educativas”.

"Está claro -agrega Llopis- que la Universidad de Alicante, sus alumnos, su profesorado, su personal y su futuro, no están precisamente entre las prioridades de la política educativa de Puig, que se llena la boca de anuncios y promesas que inmediatamente son desmentidas por los propios datos de su Gobierno”. En este sentido, Llopis mantiene que la escasa inversión destinada a la UA “se produce al mismo tiempo que las dos universidades públicas de Valencia gozan de una espectacular lluvia de fondos públicos para la modernización de sus respectivos campus".

No en vano, Llopis afirma que la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) “ha recibido unos 33 millones de euros desde que arrancó la legislatura, mientras que la Universitat de València se ha hecho con 26,2 millones en este mismo periodo. A su vez, a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han llegado 54,4 millones, y a la Universidad Jaume I de Castellón otros 19,8 millones".

Falta de voluntad política

"Con estas cifras, de la propia Generalitat, se puede decir alto y claro que el tripartito de Puig y sus socios discriminan a la Universidad de Alicante, y que, por un mero capricho del Gobierno valenciano, se está poniendo en riesgo el futuro y el desarrollo de la UA. No estamos -continúa Llopis- ante un problema de falta de recursos económicos, sino ante un problema de voluntad política. La Universidad de Alicante es un vector fundamental de desarrollo y progreso social y económico, tanto de la ciudad como de la provincia de Alicante, y con esta política rácana, el Gobierno valenciano no hace más que provocar que la UA se quede atrás con respecto al resto de campus públicos. No es justo. No queremos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. El tripartito de Puig y sus socios radicales hablan mucho de educación pública, pero cuando tiene que actuar, se retrata, y las perjudicadas siempre son la Universidad de Alicante y la ciudad de Alicante. Ya basta", concluye.

