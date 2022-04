La Universidad de Alicante impone la mascarilla en algunas actividades y para su personal

La Universidad de Alicante (UA) ha establecido nuevos criterios para la utilización de la mascarilla en sus instalaciones y espacios tras la publicación del Real Decreto 286/2022, que elimina la obligación de utilizar los cubrebocas en espacios interiores. En un comunicado, el campus alicantino explica que ha tomado en consideración las recomendaciones del Grupo de Prevención de Riesgos Laborales PRL de CRUE Sostenibilidad.

En este sentido, la UA ha establecido que "es especialmente recomendable utilizar mascarilla para toda la comunidad universitaria en todo espacio interior compartido del campus". Además, su uso sí será obligatorio para toda la comunidad universitaria "en espacios de trabajo o actividades académicas de carácter sanitario o sociosanitario", así como para el personal administrativo y profesores interinos "en aquellas actividades en las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros durante tiempo prolongado".

Asimismo, sigue siendo obligatorio mantener las medidas de ventilación en todas las estancias docentes y laborales. Todas estas medidas son también de obligado cumplimiento para el personal de las empresas externas que presten servicios en las instalaciones de la universidad.

La pandemia sigue

La Universidad de Alicante recuerda que, además del uso responsable de la mascarilla para cada situación, "se deberán tener presentes las demás medidas preventivas habituales frente a la Covid-19", como por ejemplo la distancia de seguridad, higiene respiratoria, lavado de manos, etc...

También que todas estas medidas "podrán ser objeto de adaptación en función del estado de la pandemia, sus características y del resultado de las evaluaciones específicas del riesgo que en cada caso se pudieran realizar a través del Servicio de Prevención".

"Finalmente, hay que tener en cuenta que en los casos contemplados en la normativa vigente será exigible el uso de la mascarilla en aquellas personas que, según criterio sanitario, presenten síntomas leves compatibles con Covid-19 durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas", recordaron desde la UA.

Gel en una de las aulas de la UA. UA

Esto también afecta a las personas consideradas caso confirmado por prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas o al diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas, personas vulnerables y los contactos estrechos de personas vulnerables de casos confirmados durante los 10 días posteriores a la última exposición.

Las mascarillas dejaron de ser obligatorias en espacios interiores el pasado 20 de abril. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo calificó de "un hito más" en el proceso de "normalización" de la pandemia, lo cual es "extraordinariamente positivo".

No obstante, destacó que el que no sea obligatoria no quiere decir que en espacios determinados no sea" conveniente" seguir usando la mascarilla, e incluso ha opinado que es "bastante recomendable" mantenerla en esos lugares, porque la pandemia "aún está entre nosotros".

