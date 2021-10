CSIF pide a Conselleria que notifique a los colegios en las dos lenguas oficiales; no solo en valenciano

El sindicato CSIF ha presentado hoy, por registro de entrada, un escrito pidiendo a Conselleria de Educación que se dirija a los centros, para sus notificaciones e informaciones, en las dos lenguas oficiales. La central sindical ha trasladado esta solicitud ante las quejas que viene recibiendo de docentes y equipos directivos por recibir los escritos únicamente en valenciano y por no obtener respuesta cuando los piden también en castellano.



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a la Administración educativa a que cumpla con su obligación de respetar la cooficialidad lingüística. Para ello ha registrado hoy un escrito en el que le explica el problema que se están encontrando numerosos responsables de centros, ya que no solamente no reciben las comunicaciones en las dos lenguas, sino que cuando solicitan que sea así no obtienen respuesta.



CSIF, en su escrito, señala que "venimos recibiendo desde hace tiempo una serie de quejas por parte de equipos directivos y docentes sobre la forma en que les llegan las notificaciones e informaciones por parte de Conselleria de Educación". El sindicato continúa recalcando que "únicamente reciben esos textos en valenciano a pesar de que han expresado a la Administración su voluntad de comunicación tanto en castellano como en valenciano, algo lógico teniendo en cuenta que ambas son lenguas oficiales de nuestra autonomía".



La central sindical va más allá al especificar que "algunos departamentos como los de Inclusión, Política Lingüística, Inspección General o CEFIRE proceden sistemáticamente de esta forma, con comunicaciones exclusivamente en valenciano. Además, al solicitarles diferentes centros que lo hagan en las dos lenguas, no han contestado y han continuado actuando del mismo modo".



El sindicato, ante esta situación, solicita en su escrito a Conselleria de Educación que "atienda nuestra petición y realice el envío de todos los documentos a los centros educativos en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana: valenciano y castellano".

Piden evaluar el plurilingüismo

La polémica con la lengua en la Comunidad Valenciana no se reduce solo a la comunicación entre administraciones, sino que también es un tema central en el interior de las aulas. Hace tan solo unos días, la portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, solicitó evaluar la aplicación de la ley del plurilingüismo mediante una prueba externa e independiente para todo el alumnado de Primaria.

La portavoz popular ha indicado que "este será el modo de demostrar que el modelo que se está aplicando en las escuelas de la Comunitat Valenciana es eficaz y no es el modelo monolingüe catalán".

"Con esta evaluación queremos ver el nivel de inglés que han adquirido nuestros niños, queremos saber si el alumnado que estudia mayoritariamente en valenciano escribe de forma correcta en castellano", ha apuntado la 'popular'.

