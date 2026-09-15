El triunfo de la televisión valenciana que fascina a toda España: el gran fenómeno tras 'La Cuina de Morera'

El panorama audiovisual nacional ha fijado su mirada en la televisión autonómica valenciana tras el reconocimiento otorgado a La Cuina de Morera en el FSTVAL de Vitoria, donde el formato se ha alzado con el premio en la categoría FORTA.

Detrás de este éxito se encuentra la productora Microfilm, liderada por los hermanos Vicente y Toni Puertes quienes celebran la inmensa alegría del equipo tras recibir este galardón del sector.

"Significa una ilusión enorme y que a nivel nacional reconozcan toda la labor que hacemos día a día, con sus momentos buenos y sus momentos malos", destaca Vicente a EL ESPAÑOL sobre el programa que presentan Jordi Morera y Ana Sirvent.

El también director del programa de À Punt destaca el valor de posicionar la producción propia en lo más alto del panorama audiovisual en España. "Es algo que debe valorarse y de lo que hay que estar orgullosos: que grandes productos se reconozcan a nivel nacional".

La clave principal, según valora, es haber construido una propuesta sólida desde la profesionalidad. "Llegar a uno de los festivales más importantes del sector con un programa hecho con humildad y sin grandes pretensiones, pero con total profesionalidad, demuestra que es una fórmula que funciona".

Uno de los pilares del formato es la autenticidad del equipo frente a los focos. "Tratamos de que se sientan cómodos; respetamos los guiones y las recetas, pero les damos espacio para transmitir con naturalidad, porque la conexión con el espectador es fundamental".

La temática gastronómica y el arraigo cultural han resultado decisivos en la cálida acogida del público. "Tratar con cariño la gastronomía, la dieta mediterránea y los hábitos de vida saludables es una de las cosas más atractivas que ofrece el programa".

El espacio ha logrado consolidarse en una de las franjas horarias más exigentes de la parrilla. "No era fácil encajar a las cuatro de la tarde, pero la audiencia acompaña y los datos están funcionando estupendamente".

Desde su estreno en julio de 2022, el programa ha mantenido una trayectoria constante. "Agradecemos la confianza en este tipo de contenidos de proximidad y cuina tradicional valenciana, demostrando que podemos hacer gran televisión".

Detrás de las cámaras, la producción mantiene un ritmo de trabajo de alta intensidad. "Llevamos un ritmo de cinco grabaciones al día para completar unos 80 programas por temporada en apenas dos meses de trabajo", cuenta sobre la nueva que preparan.

El premio recibido en Vitoria abre la puerta a nuevos horizontes de expansión para el proyecto. "Ojalá este reconocimiento sirva como visibilidad extra y sea un impulso para que nuestra cocina abra ventanas hacia las plataformas de streaming".

Tras mantener contactos con directivos de la industria como Fernando Gea, director de FORTA, Puertes mira al futuro con optimismo. "Confío en que este premio sea una gran oportunidad para que nuestra gastronomía llegue todavía más lejos".