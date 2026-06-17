¿Quieres participar en una superproducción de época? Buscan cientos de figurantes en Alicante y Alcoy

La provincia de Alicante se prepara para un despliegue cinematográfico sin precedentes. La productora Good Films ha lanzado una convocatoria masiva de pruebas de casting para figurantes que participarán en la película People of the Book, la ambiciosa adaptación de la novela homónima de la ganadora del Pulitzer, Geraldine Brooks, titulada en España Los guardianes del libro.

Esta producción, que cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros, busca hombres y mujeres de todas las nacionalidades para dar vida a una historia que conecta la Sarajevo contemporánea con la España del siglo XV. Al tratarse de un filme de época, los requisitos estéticos son muy específicos para mantener la fidelidad histórica.

Según la convocatoria oficial, en el caso de los hombres "se valorará especialmente que tengan peinados clásicos y/o barba". Para las mujeres, las exigencias son más estrictas: "no se aceptarán mechas, tintes llamativos ni cortes de pelo modernos", y queda totalmente prohibido el uso de "uñas pintadas ni uñas de gel o acrílicas".

El rodaje que ya se ha iniciado en los estudios de Ciudad de la Luz se dividirá en dos grandes bloques temporales. Del 15 al 28 de junio, la acción se centrará en localizaciones como Villena, Bocairent, la Vila Joiosa, El Campello, Santa Pola y la terminal de ferry de Alicante. Posteriormente, del 29 de junio al 12 de julio, el equipo se trasladará a Alcoy para continuar con las grabaciones.

Uno de los escenarios más destacados será el Castillo de la Atalaya en Villena. La concejala de Cultura, María Server, ha destacado que la ciudad "ofrece a la industria del cine un gran valor, gracias a la diversidad de paisajes y espacios históricos". Por su parte, el alcalde Fulgencio Cerdán subraya que este proyecto "nos posiciona dentro de una gran plataforma de promoción de destino".

Este rodaje es la punta de lanza de un plan mucho más ambicioso para la región. Juan Carlos Gonzálvez, director general de Good Films Studios Spain, ha anunciado su intención de rodar una veintena de películas en diez años en la provincia. "Venimos porque esta tierra, las localizaciones, el tiempo, las infraestructuras, todo nos invita a venir aquí", ha asegurado el directivo.

La productora Miriam Segal, responsable del proyecto, ha elogiado las instalaciones de Ciudad de la Luz, calificándolas como "realmente extraordinarias y un lugar excepcional para desarrollar nuestros proyectos cinematográficos". De hecho, todas las pruebas de vestuario, que son remuneradas, se llevarán a cabo en estos estudios alicantinos.

Además de generar empleo directo, la productora busca fomentar el talento local mediante un plan de contratación de jóvenes sin experiencia previa. Gonzálvez calcula que, tras participar en varias producciones, estos jóvenes estarán "perfectamente formados para dar servicio a toda la comunidad".

Las personas interesadas en formar parte de esta experiencia deben inscribirse a través de la plataforma www.modfie.com, completando su perfil con fotografías recientes y datos de contacto. El trabajo incluye alta en la Seguridad Social y la productora facilitará transporte para acudir a los espacios de rodaje.