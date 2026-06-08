L'Alfàs presume del impacto turístico de los festivales en la provincia de Alicante: "Hoy es todo"

La foto de familia del encuentro con los tres festivales y sus directores, sentados, en Casa Mediterráneo. M. H.

Los festivales de cine en la provincia de Alicante celebran el impacto turístico que generan. "Hoy turismo es todo", como destaca el alcalde Vicent Arques en un acto que sirve para presentar también el año cultural de l'Alfàs del Pi y que reúne al que se celebra en su municipio con los de Alicante y Elche.

Luis Larrodera, director del festival de l'Alfàs, valora que "son encuentros dinamizadores de la economía" porque "todo repercute". "Hay una integración total con la localidad", remarca. Y asegura que hay invitados que tras pasar por él, decidieron situar ahí su residencia.

Larrodera valora que en l'Alfàs "un pueblo entero se vuelca en todo" el festival porque "trasciende lo puramente cinematográfico". Y el festival no se cierra en la semana que se presenta, "hay un paseo de la fama del que estamos tan orgullosos y que va creciendo, que es un recorrido por la historia de nuestro cine".

Vicente Seva señala que "ya el propio nombre es una marca", como responsable desde hace 23 años del festival de la capital provincial. En Alicante, "una ciudad muy bien conectada que también es muy importante, notamos como crece en espectadores de fuera" y por eso trabajan en foros de coproducción o países invitados, como Marruecos este año.

Alejandro Cano agradece que en el casi medio siglo del festival de Elche hay espectadores muy fieles, con algunos que han ido a todas las ediciones. Ese público y los invitados que se traen es "importantísimo" porque "son prescriptores de la ciudad".

Vicent Arques, alcalde de l'Alfàs, recuerda que el encuentro cultural marca el inicio de las actividades del año cultural que celebra su localidad. "L'Alfàs nació con la perspectiva turística, y 38 años después está normalizado, para que tuviese esa actividad la primera semana de julio. Hoy turismo es todo".

"Llevamos un año frenético de actividades culturales", recalca. Y con la presentación en Casa Mediterráneo salen de su territorio para así hablar de lo que suponen estos encuentros.

"El cine y los festivales se han convertido en una herramienta estratégica", destaca José Manuel Molina, secretario general de Casa Mediterráneo al valorar un encuentro que pone en valor el impacto en el turismo.

El secretario autonómico José Manuel Camarero, recuerda que "turismo y cine son dos formas de proyectar una imagen de los territorios y relacionarlos con los lugares".

La imagen de un destino "se construye con los relatos y las historias", destaca Camarero, "y el turismo necesita seguir construyendo relatos capaces de diferenciarnos en un mundo cada vez más competitivo".

Esa capacidad de inspirar la tienen medida gracias a las más de 200 producciones nacionales e internacionales que se han rodado, para las que trabaja una red de 25 oficinas de rodajes en la Comunitat Valenciana.

Si es importante que se venga a rodar, una vez hechas, hay que difundirlas y ahí es donde están los festivales. "Contribuyen a crear una imagen contemporánea de nuestros destinos", destaca Camarero.