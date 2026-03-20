De 'El Cautivo' a Villena: la gran producción que convertirá el Castillo de la Atalaya en un escenario de película

El resurgir cinematográfico de Alicante llega al interior de la provincia. La producción de People of the book está preparando desde Ciudad de la Luz el plan de trabajo en diversas localidades del sur de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Y entre ellas Villena ha anunciado que el castillo de la Atalaya será uno de los escenarios elegidos.

La producción llega de la mano de Good Film Collective, una de las responsables de El cautivo, la última película de Alejandro Amenábar y que se rodó principalmente entre Santa Pola y Alicante. En esta ocasión cuenta con 18 millones de euros para la adaptación de la novela de Geraldine Brooks.

La americana ganó el premio Pulitzer con su novela anterior March y el trabajo para esta nueva versión lo lidera Miriam Segal. Ella ha valorado el apoyo de la Generalitat a esta película, con un millón y medio de euros, y las instalaciones de Ciudad de la Luz que "son realmente extraordinarias y un lugar excepcional para desarrollar nuestros proyectos cinematográficos".

Este viernes el responsable de localizaciones para esta nueva película, Francisco Marcos, es el que ha estado en Villena para abordar cómo se trabajaría en la capital del Alto Vinalopó.

El libro de Brooks parte de una restauradora que va a Sarajevo a trabajar con un raro ejemplar ilustrado del libro sagrado judío, el Hagadá. En su investigación busca respuestas a la conexión con la España del siglo XV con este volumen.

Y ahí la concejala de Cultura, María Server, valora que "Villena ofrece a la industria del cine un gran valor, gracias a la diversidad de paisajes, espacios históricos, urbanos y rurales donde se pueden ambientar diferentes escenas sin grandes desplazamientos ni costes".

Esa cercanía es la que tradicionalmente agradecen las productoras cuando llegan a España. En el caso de la provincia de Alicante, desde Ciudad de la Luz siempre recuerdan la amplia variedad de paisajes con los que se puede trabajar.

Server apunta que "nuestra ciudad tiene que mirar a la industria del cine, gracias a la cercanía con Ciudad de la Luz como alternativa y, sobre todo, como gran escaparate del conjunto patrimonial que atesora".

El alcalde Fulgencio Cerdán valora que "contar con los equipos de rodaje en nuestra ciudad también genera actividad económica de manera indirecta, y nos posiciona dentro de una gran plataforma de promoción de destino de nuestra ciudad".