À Punt hace historia en Fallas: lidera la noche de la Cremà y derrota a Telecinco y La Sexta

À Punt ha dado un golpe de autoridad en el mapa audiovisual este 19 de marzo. La radiotelevisión pública de la Comunitat Valenciana no solo ha cumplido con su papel de servicio público, sino que ha logrado un sorpasso histórico en audiencias, liderando la franja de máxima audiencia en las tres provincias por encima de todos los gigantes nacionales.

Entre las 22:19 y las 23:53 horas, coincidiendo con la quema de la falla municipal de Valencia, Hope, À Punt ha registrado un 17,7 % de cuota de pantalla, convirtiéndose en la opción preferida de los hogares valencianos. Este dato supone el mejor registro de una noche de San José en los ocho años de historia de la cadena.

El "Efecto Fallas" en cifras ofrece la dimensión del éxito del jueves. Tres hitos de audiencia demuestran la fidelidad del público en la Comunitat Valenciana a la televisión que se centra en sus fiestas grandes.

Liderazgo absoluto: Con un 9,1 % de media diaria, À Punt superó a Telecinco (8,5 %), La Sexta (6,7 %) y Cuatro (4,9 %), quedándose únicamente por detrás de La 1 y Antena 3 en el cómputo global del día.

La Mascletà imbatible: Al mediodía, el programa especial alcanzó un 25,9 % de share y 268.000 espectadores. Prácticamente uno de cada cuatro valencianos con la televisión encendida estaba viendo la pirotecnia en la cadena autonómica.

La Cremà Infantil y los pueblos: Antes del plato fuerte, la quema de las fallas infantiles y de localidades como Dénia, Benicarló, Gandía o Alzira ya registraba un sólido 11,6 % de cuota de pantalla.

El éxito de audiencia tiene también su reflejo en la vertebración territorial de Castellón a Alicante. Aunque el epicentro ha sido Valencia, la cadena ha logrado cifras récord en toda la Comunitat. Un total de 238.000 espectadores pasaron por las retransmisiones de las fiestas de La Magdalena en Castellón, destacando el Pregó del día 7 de marzo.

En total, desde el 1 de marzo, más de 2,2 millones de personas (el 43 % de la población de la Comunitat Valenciana) han contactado con À Punt para seguir el ciclo festivo de marzo.

Este éxito de audiencia supone el sexto mejor registro histórico de la cadena, situándose solo por detrás de las coberturas excepcionales durante la Dana y el 19 de marzo de 2025.

Unas cifras que ahora ponen el foco en el próximo gran reto de la televisión autonómica: las Hogueras de San Juan en Alicante, donde se espera repetir este fenómeno de movilización de la audiencia local.