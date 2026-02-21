Vanesa Romero, la alicantina nominada al Goya: "La vida te acaba sorprendiendo, yo soñaba con estar ahí"

Vanesa Romero, la reconocida actriz alicantina que conquistó a la audiencia en series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina, vive un momento profesional inigualable. Su salto a la dirección le ha valido una nominación a los Premios Goya 2026 por su segundo cortometraje, Sexo a los 70, una noticia que ha recibido con asombro y gratitud.

"La verdad que la vida te acaba sorprendiendo", confiesa la artista al recordar sus sueños de infancia y antes de pasar por Espacio Séneca este sábado. Aunque siempre se visualizó en la gala de los Goya como actriz, el destino tenía otros planes: "Estar nominada con mi cortometraje, que lo he dirigido yo... es felicidad extrema".

El proyecto, escrito junto a Raúl Ruano, cuenta con un reparto de lujo encabezado por Mamen García y Fernando Colomo. Romero reconoce que sintió el peso de la responsabilidad al contactar con un referente como Colomo: "Ese día que mandas el guion y él lo lee y de repente dice que sí... qué felicidad, porque es Fernando Colomo".

A pesar de su experiencia frente a las cámaras, ponerse tras ellas le generó lógicas inseguridades que supo gestionar. "Me entraron mis miedos en plan: 'Dios mío, voy a dirigir a Fernando Colomo'. Pero yo siempre he dicho que soy una miedosa valiente", cuenta la ahora directora a EL ESPAÑOL sobre el proceso de rodaje.

La cinta aborda con naturalidad la sexualidad en la tercera edad, un tema que Romero considera vital visibilizar. "Parece que a partir de una determinada edad la vida se acaba, y en realidad la vida se acaba cuando dejas de mirarla", reflexiona con firmeza sobre la necesidad de combatir el edadismo.

Vanesa destaca la entrega de Mamen García, quien aparece en lencería en el corto mostrando una sabiduría y experiencia admirables. Para la directora, era fundamental poner el foco en esta generación: "Son los olvidados... hay que hablar de ello por ellos y por todos los que vamos hacia allá".

Después de dirigir Un día de mierda, en este trabajo cuenta con figuras tan populares como Carlos Sobera, quien hizo un guiño a su programa First Dates, Romero apostó por el talento emergente dando su primera oportunidad a Laura Candil. "Siempre me gusta en mis proyectos darle esa oportunidad a gente que está empezando", explica sobre su compromiso con las nuevas caras del sector.

Este éxito como directora responde a la filosofía de vida de una mujer que se define como "muy inquieta". Romero asegura que prefiere experimentar a quedarse con la duda: "Llevo fatal los 'y si'. Prefiero el día de mañana pensar que he hecho cosas y no quedarme con la sensación de 'y si hubiese hecho'".

Finalmente, la alicantina no olvida sus raíces y celebra el crecimiento de la industria audiovisual en su tierra natal. "Se está creando esta industria de rodar en Alicante. Tenemos una ciudad maravillosa, un clima que acompaña y un talento en la terreta increíble", concluye con orgullo.