Carmen Alcayde y Ferran Cano revolucionan las tardes de la Comunitat Valenciana en À Punt: "Crear familia"

La naturalidad y las historias humanas son las armas de À Punt para revolucionar las tardes de la Comunitat Valenciana. De ello se encargan dos maestros en el género: Carmen Alcayde y Ferran Cano. Los periodistas de Valencia y Alcoy son las nuevas caras de La vesprada amb tu.

À Punt renueva con ellos sus tardes con un formato que busca la cercanía y la autenticidad. Carmen y Ferran se ponen al frente de un magacín de tres horas en directo que pretende conectar con el público valenciano.

Para Carmen Alcayde, el objetivo principal es claro y va más allá de la audiencia. "El reto que tenemos es hacer compañía, crear familia con la gente que está en casa y crear costumbre al final", asegura la presentadora sobre esta nueva etapa en las tardes de la televisión autonómica.

El programa se aleja de los formatos rígidos para centrarse en la realidad de la calle. "Es una idea de talk show, pero lo importante es que sean reales. Animamos a la gente a contarnos su vida, a compartir historias con la máxima naturalidad: sonrisas, lágrimas y confesiones", explica Alcayde.

Ferran Cano destaca la importancia de este contacto directo con el público. "Me parece una oportunidad de tres horas en directo para construir un universo magnífico", comenta, subrayando que su pasión es "vivir la vida en directo", algo que considera su estado natural tras años de experiencia en la cadena.

Uno de los pilares del programa son los testimonios, un elemento que los presentadores consideran fundamental pero complejo. "Es lo más difícil de esta profesión. Nosotros tenemos la suerte de recibirlos en el plató y sacarles esa cosa divertida que tienen", confiesa Alcayde.

La identidad valenciana juega un papel crucial en la selección de estas historias. "Los testimonios en la Comunitat Valenciana tienen una gracia añadida", señala la presentadora, destacando que el público se siente identificado con las anécdotas locales de sus vecinos.

Para Carmen Alcayde, este proyecto supone un emotivo regreso. "Sentía que volvía a casa. Me estaba preparando estos años con programas como invitada, pero para volver tenía que prepararme bien", reconoce sobre su vuelta a la cadena donde trabajó hace décadas, cuando era Canal 9.

La presentadora también ha compartido su esfuerzo por recuperar la fluidez en la lengua propia. "En casa hablábamos castellano, pero ahora estoy todo el día practicando valenciano incluso con GPT, que es mi amigo", bromea Alcayde, quien busca que la gente se sienta identificada con su forma de hablar.

Las voces de todos

Ferran Cano refuerza la idea de que el programa debe vertebrar el territorio. "Es una obligación de la televisión autonómica", afirma, destacando la importancia de incluir las voces de Castellón, Valencia y Alicante de forma inclusiva.

El nuevo magacín combina información y entretenimiento con un tono alegre. "El lema de la tele al final es informar y entretener, y este programa tiene esa alegría de ir viendo qué es lo que le gusta a la gente", concluye Cano sobre la filosofía del espacio.

El reto no es sencillo, dado que la franja vespertina es, en palabras de los propios presentadores, "la más complicada de la televisión", pero ambos afrontan el desafío con la seguridad de quienes confían en el poder de la televisión de proximidad.