Benja Serra, de símbolo de la juventud perdida en España a triunfar con el humor: "Más que transparente, era inconsciente"

En 2013, un tuit de un veinteañero de Valencia se convertía en el retrato de una generación desesperanzada por la crisis financiera: "Me llamo Benjamín Serra, tengo dos carreras y un máster y limpio WCs". Doce años después, aquel símbolo de la precariedad juvenil acaba de pasar por Alicante con su exitosa serie de humor en redes sociales que anticipa el salto a los escenarios que quiere dar.

Al recordar con EL ESPAÑOL aquel inicio, Serra reflexiona sobre el peso de las expectativas rotas. "Aquel tuit que se hizo viral era un poco el reflejo de lo que estábamos viviendo muchos jóvenes", explica. Y es que se pasó de una tasa de desempleo del 17,2 % en 2007 al 55,4 % en 2013. Encontrar trabajo en España era "prácticamente imposible".

La frustración de aquel entonces nacía de la promesa incumplida de que cada generación viviría mejor que la anterior. Benja siguió el camino marcado: estudiar y prepararse al máximo. Sin embargo, se topó con un muro: "Era como una mentira que nos habíamos creído todos... fue un poco devastador darte cuenta de que lo que te habían contado no era verdad".

Encontró empleo en la hostelería en Londres y allí escribió aquel mensaje que tuvo un gran impacto y le abrió las puertas a trabajos relacionados con sus estudios. Logró abrirse camino en el mundo de la publicidad, primero en la capital británica y de ahí a Barcelona y Madrid.

Durante el confinamiento de 2020, comenzó a subir vídeos en redes sociales de forma más asidua, compaginando más tarde su faceta de creador con un puesto de estratega de marca, Brand Strategist, para el sur de Europa en la entonces pujante plataforma de vídeos cortos de TikTok.

El éxito masivo llegó de forma orgánica y casi accidental. Entre los vídeos que subía, llamó la atención con lo que bautizó como Callejeros Benjeros, una parodia que nació durante un viaje a Lisboa mientras probaba unos micrófonos nuevos junto a su pareja. "Empecé a hacer un poco el tonto imitando el rollo de Callejeros Viajeros y surgió el juego de palabras con mi nombre", recuerda.

Esta parodia, cargada de referencias a la cultura pop y humor milenial, ha calado hondo en sus seguidores y marcó un tono que le ha aupado a tener casi un millón de seguidores y más de quince millones de Me gusta. Pese a que muchas oficinas de turismo felicitan su trabajo, Benja cuenta que no suelen aprovecharlo para contratarlo formalmente: "Es más la gente pidiéndome que venga a Alicante, o donde sea, que agencias de turismo".

Esa es una prueba de la relación que ha construido con su público y de cómo la aborda desde la transparencia absoluta, incluso cuando se trata de publicidad. "A veces digo abiertamente: 'Este mes voy a ser la teletienda'", confiesa, asegurando que sus seguidores valoran que no intente ocultar las promociones pagadas.

Esa honestidad se extiende a su vida privada, habiendo compartido con naturalidad desde su relación con Raúl hasta su trasplante de pelo. No obstante, admite que con los años se ha vuelto más prudente: "Cuando publiqué aquel tuit con 24 años, más que transparente era un poco inconsciente".

El futuro del valenciano apunta ahora hacia los escenarios. Actualmente está trabajando con una productora en la escritura de un espectáculo en directo que espera estrenar en 2026. "Quiero que sea algo que encaje con lo que hago en redes, pero que no sea exactamente lo mismo", adelanta con entusiasmo sobre este nuevo proyecto.