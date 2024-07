Alicante reivindica el éxito internacional de su improvisación freestyle: "Ha salido una escuela"

De las calles y plazas de la ciudad de Alicante salieron los talentos de la improvisación en el rap que se han viralizado en este siglo. Ahora, el documental La cuarta barra de Thais Peñalver y Santi García repasa esta historia que estrenan este viernes en Las Cigarreras.

Sentados en una soleada mañana en el parque de monopatines del Tossal, la periodista y el editor valoran los meses de trabajo que les ha llevado preparar esta pieza. "Queríamos dar una visibilidad al freestyle porque se ha demostrado que el freestyle en Alicante es súper importante y ha trascendido las barreras tanto nacional como internacionalmente".

Así lo cuenta el rapero alicantino Compare Flow en el documental cuando recuerda que descubrieron que desde Argentina "empezaron a salir chavalitos de 15 años" rapeando como lo hacían ellos en los parques de zonas de la ciudad aún sin nombre, como el PAU 2.

Era 2015 y también desde Alicante el talento de un joven de 21 años se imponía como campeón internacional en la batalla de gallos de Red Bull. Su voz es una de las ocho que participa en este proyecto que arranca precisamente con sus palabras. Y por eso Peñalver valora que "ha salido una escuela de rappers, que no es uno solo aislado, sino que le han ido dando vueltas para crear ese estilo que aún hoy perdura y es representativo de la ciudad".

Una forma de improvisar que la periodista considera que en el principio del siglo "se ha potenciado" hasta definir el que se considera "un estilo propio". Ese estilo alicantino "coge las estructuras y las figuras literarias que estudiábamos en lengua y literatura, como el búmeran, las multisilábicas, los calambures, las estructuras ABBA…" para resaltar la base métrica, con que también se lo conoce.

Si Arkano es el más popular por sus apariciones en radio y televisión del auge del freestyle hecho en Alicante, Peñalver recuerda que "él no hace esa métrica —aunque se ha declarado un gran fan—, pero se lo ha acercado a esas personas que no lo consumen, no solo a los que lo hacen sino que también Roberto Leal o Aitana lo puedan conocer cuando es más underground".

Las colaboraciones, como resalta García, fueron fluyendo gracias a sus contactos en un sector en el que él mismo ha rapeado mientras ella suele abordarlo en su TikTok. "Hicimos una lista con los indispensables que queríamos, algunos se nos quedaron fuera porque ya no vivía en Alicante y los que salen son superrepresentativos del origen y el boom del freestyle", valora Peñalver.

La Cuarta Barra recoge estos testimonios como el de Bah, a quien definen como "el precursor del freestyle y del estilo métrico, que era el padre y miembro de Cocinando Skills" a otros de sus compañeros que estarán este viernes en Las Cigarreras como Shei ZNP, Compare Flow, Tase y Nite, "que han llevando la métrica al extremo".

García subraya que "una de las cosas que tenemos más claras es que esto iba a ser un documental por y para la comunidad". Lo que se traduce en que desde este mismo viernes estará disponible en YouTube y otras redes: "Un homenaje a los que nos ha dado el freestyle y devolverlo en forma de proyecto".