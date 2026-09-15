Música y la "medicina del alma": la ambiciosa nueva etapa que busca más visibilidad del teatro Arniches de Alicante

El Teatro Arniches de Alicante arranca un nuevo ciclo que va más allá de arrancar temporada en septiembre. El propósito de la Generalitat es que se vea más a este centro y ofrezca más posibilidades a los creadores hasta ser un punto de encuentro ciudadano.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, destaca el firme respaldo institucional a la sala de la Generalitat en Alicante. Y lo hace sin escatimar elogios, valorando la que define como "una temporada extraordinaria" con la que espera que el público se sorprenda. Su objetivo, recordar que "el Arniches tiene mucho que ofrecer y estamos en esta nueva etapa con todo el apoyo al equipo".

Una de las claves del cambio es que la apuesta cultural trasciende el mero entretenimiento. "La cultura no solo es una responsabilidad porque reactivamos la actividad económica y los sectores profesionales, sino que es también una política social", afirma la secretaria autonómica. Y así razona que "la cultura es la medicina del alma: esa terapia necesaria que te invita a soñar cuando vienes un ratito al teatro".

La delegada territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) en Alicante, Ana Bonmatí, quien tiene que aplicar esas políticas, recuerda que "el Teatro Arniches permanece" y que "se hace más visible y más brillante", aseguró. Para lograrlo, avanza pequeñas intervenciones de iluminación en la fachada con los que, literalmente, recalcar ese aspecto.

Y aunque sea una sala de exhibición teatral, Bonmatí recuerda que el propósito siempre es ir más allá. De ahí el concepto de Espai Cultural, como sede del IVC abierta a la ciudadanía y a los creadores de la provincia. "Somos la voz del Instituto Valenciano de Cultura en Alicante y tenemos que mostrar esa proximidad". La delegada remarca su filosofía de gestión basada en la "ética del cuidado" para el mismo edificio: "Hay que cuidar las cosas como si fuera el primer día que estrenas".

La vertiente emocional será el hilo conductor de la propuesta artística. "El arte es emoción y sueño. Trabajamos en el mundo de las fantasías y las ilusiones, y el arte nos abre una puerta maravillosa", confiesa Bonmatí a los medios. Bajo esta premisa se potencia el Club Arniches, que albergará encuentros mensuales con autores de cine, música y artes escénicas. "Queremos potenciar el diálogo con los creadores y que el público tenga voz propia", recalca.

Respecto a la vertebración territorial, Bonmatí anuncia convocatorias públicas para residencias creativas destinadas a compañías de toda la provincia. "Queremos lanzar acciones concretas para que los creadores de Alcoy, Elche o cualquier municipio vean aquí su sitio y sientan un apoyo real". Una línea en la que subraya que estarán abiertas a que cualquiera se presente.

La programación de otoño arrancará el 16 de octubre con el circo contemporáneo de la compañía Barreto y La Victoria y el estreno de Antes de caer. El 24 de octubre tomará el escenario la prestigiosa formación de danza Marcat Dance con Afines, creada por Mario Bermúdez y Catherine Coury.

El 30 de octubre llegará el turno del teatro gestual con la histórica compañía valenciana Bambalina y su representación de Goya. "Nuestra función como espacio público es precisamente dar a conocer estos grandes talentos y trayectorias tan premiadas", señala orgullosa la delegada territorial.

El mes de noviembre estará marcado por la XXXIV Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, para la que el Arniches acogerá ocho espectáculos bajo la dirección artística de Roberto García. "La Muestra es un lujo para Alicante y el gran escaparate de la dramaturgia actual", remarcó Bonmatí.

Siguiendo el detalle de la programación, el 20 de noviembre se representará El invencible verano de Liliana, montaje de Tresillo Teatro basado en la obra galardonada con el Premio Pulitzer de Cristina Rivera Garza. El mes se cerrará con la propuesta de danza Cuerpo Espín, de la compañía de Santa Pola Marroch.

Diciembre combinará tradición y nuevas iniciativas. El coliseo acogerá dos sesiones del festival Festitíteres (6 y 8 de diciembre) y la pieza sobre "el universo político de la intimidad" de Crit Teatre con La corporació el 20 de diciembre, la única en valenciano. El 26 de diciembre se reservará al público familiar con Caperucita, de Nacho Diago.

Escuchar y evaluar

Una de las grandes novedades de la temporada será la incorporación de una programación musical regular cada mes, primando el talento autonómico. El ciclo debutará el 22 de diciembre con el reconocido quinteto de viento Spanish Brass, que tocó el Himno de España en la final del Mundial de fútbol este verano en Nueva York.

La oferta cinematográfica continuará con las sesiones de la Filmoteca, que incluye un ciclo dedicado al cineasta Aki Kaurismäki y estrenos ajenos a los circuitos comerciales. Además, se reforzará la campaña escolar mediante talleres de lenguaje audiovisual y espectáculos didácticos.

Finalmente, de cara a 2026, el Teatro Arniches acogerá a finales de febrero la primera Jornada Nacional de Arte, Comunidad y Salud. Las responsables concluyeron la presentación recordando el éxito del festival de verano Fresca!, que alcanzó un 90 % de satisfacción entre los asistentes, y renovaron su invitación a la ciudadanía. "La cultura de la ciudad la hacemos entre todos y estamos escuchando las sugerencias del sector y del público para seguir mejorando", concluye Marta Alonso.