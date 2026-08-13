"Tocar el cielo en vida", así es la vuelta a Alicante del alicantino que conquista el Cirque du Soleil con 'Kurios'

Alicante está disfrutando de la magia circense con la llegada de Kurios, el espectáculo del Cirque du Soleil que se representa en la ciudad durante este verano. En el corazón de esta producción se encuentra David García Coll, un actor alicantino que da vida a El Científico y que vive estos días con una mezcla de orgullo y responsabilidad.

Crecido en el popular barrio de Benalúa, David no siempre supo que su destino estaba bajo la carpa. Comenzó estudiando Derecho y fue un grupo de teatro del instituto el que cambió su rumbo para siempre. Aquello le llevó a matricularse en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, donde descubrió su verdadera vocación: "Payasear".

Tras una intensa sesión, repasa para EL ESPAÑOL cómo su llegada al Cirque du Soleil fue casi de película. Tras años de formación en Italia y trabajar como profesor en París, se reencontró en Washington con su mentor, Antón Valén, quien le lanzó el reto definitivo: "¿Crees que puedes hacer lo que yo hago en el escenario?". Un mes después, David recibía el correo que cambiaría su vida.

Para David, actuar en su propia ciudad es una experiencia intensa. "Es una pena, pero para un actor de Alicante actuar en Alicante es raro", confiesa, recordando que ha pisado más veces el Teatro Romea de Murcia que el Principal de su tierra. La presión de jugar en casa es real: "Es el sitio donde me van a poner a parir. Tengo esa sensación también", bromea sobre el nivel de autoexigencia ante sus vecinos.

Sin embargo, el cariño del público español es un motor inigualable para los artistas. "Somos un público generoso y nos cansamos menos cuando tenemos un público generoso, nos da la vida esas las risas, los aplausos", explica David, comparando la entrega nacional con la frialdad de otras ciudades europeas.

El show, que permanecerá en Alicante hasta el 23 de agosto, es descrito por el actor como una pieza "muy operística" y llena de números innovadores como el Acro Net o el Banquine. Para David, formar parte de este elenco es un honor: "Trabajar en el Circo del Sol es vivir el sueño".

A pesar de los sacrificios de la vida nómada y de haber pasado momentos difíciles lejos de sus seres queridos, David valora el privilegio de esta parada en casa. Para él, la rutina diaria en su ciudad no tiene precio: "Dormir en tu casa, levantarte, irte a la playa y luego vengas a trabajar al circo... es tocar el cielo en vida".

Con la bandera alicantina por todo lo alto, David García Coll invita a sus paisanos a sumergirse en este gabinete de curiosidades antes de que la gran carpa parta hacia su próximo destino.