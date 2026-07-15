Reggaeton Millennial Fest anuncia el cartel de su segunda edición en San Juan y estrena nuevo recinto

Reggaeton Millennial Fest celebrará los próximos 7 y 8 de agosto de 2026 su esperada segunda edición en San Juan de Alicante, consolidándose como uno de los grandes festivales del verano para los amantes del reggaeton clásico y el electrolatino.

Después del éxito de su primera edición, que reunió a miles de personas y agotó todas las entradas, el festival da un importante salto de calidad con un nuevo recinto de mayor capacidad, más servicios, mejor accesibilidad y una programación artística repartida para ofrecer dos jornadas completamente diferentes.

Además, Reggaeton Millennial Fest volverá a contar con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo y conecta artistas y público.

El viernes 7 de agosto abrirá el festival una jornada cargada de grandes himnos del reggaeton y el electrolatino con las actuaciones de Alexis y Fido, Dasoul, Kiko Rivera, Buxxi, Crossfire, Saik y Rosendo (Los Reyes de la Tarima), Rajobos y DJ Nev.

La música continuará durante toda la noche con los DJ Alex Selas, Antonio Leal, Aston Reed, Carlos Manzanares, Moya Deejay, Santi Bertomeu y Tiger Fighter, encargados de mantener el ritmo hasta el cierre del recinto.

El sábado 8 de agosto llegará el turno de otra de las grandes noches del festival con Tito el Bambino, Gente de Zona, Danny Romero, Knarias, Jay Santos, Xriz y Cristian Gil.

Completarán la programación de esta segunda jornada los DJ Alex Selas, Aston Reed, Dani Wallace, David Furylo, Khriz, Pascal Renolt y Tiger Fighter.

Dos días para cantar, bailar y volver a disfrutar de las canciones que marcaron una época y que siguen siendo la banda sonora de toda una generación.

Un nuevo recinto

Una de las grandes novedades de esta edición será el estreno de un nuevo recinto en San Juan de Alicante, pensado para ofrecer una experiencia más cómoda, amplia y completa para todos los asistentes.

El festival ampliará su horario hasta las 03:00 horas, contará con un aforo superior al de la pasada edición y dispondrá de un espacio más amplio para seguir creciendo y ofrecer un mejor ambiente.

Entre las principales mejoras destaca un parking gratuito con capacidad para 3.000 vehículos, además de una excelente conexión directa con la autovía A-7, facilitando el acceso desde cualquier punto de la provincia y de otras comunidades.

El recinto contará también con una amplia zona gastro equipada con espacios de sombra natural para descansar y disfrutar de la oferta gastronómica entre conciertos.

Como parte de su compromiso con un ocio seguro, Reggaeton Millennial Fest volverá a disponer de un Punto Violeta, reforzando las medidas de prevención y atención dentro del recinto.

Transporte, alojamiento y nuevas experiencias

Con el objetivo de facilitar la llegada al festival, la organización habilitará un servicio de buses y lanzaderas desde tres puntos estratégicos: el Hotel Bonalba, la Plaza de los Luceros de Alicante y la Playa de San Juan, situada a tan solo dos kilómetros del recinto.

Precisamente, el Hotel Bonalba será el hotel oficial del festival y ofrecerá descuentos exclusivos para los asistentes, convirtiéndose en la opción ideal para quienes quieran disfrutar del evento durante todo el fin de semana.

La experiencia se completará con diferentes espacios tematizados dentro del recinto. Los asistentes podrán relajarse en la zona lounge de IQOS, mientras que Legendario volverá a sorprender con su Glitter Bar, donde dos maquilladoras profesionales realizarán maquillajes festivaleros y tatuajes temporales de la marca.

La gran cita del verano

Reggaeton Millennial Fest afronta su segunda edición con el objetivo de consolidarse como una de las grandes citas musicales del verano en la Comunitat Valenciana.

El festival volverá a reunir a miles de personas en torno a los grandes éxitos del reggaeton y el electrolatino que marcaron los años dorados del género, ofreciendo un recinto completamente nuevo y una experiencia pensada para disfrutar de la música, el verano y la nostalgia.

Con un cartel de primer nivel, importantes mejoras para el público y una propuesta de ocio que va mucho más allá de los conciertos, todo está preparado para que los próximos 7 y 8 de agosto San Juan de Alicante vuelva a vibrar con la segunda edición.

Las últimas entradas están disponibles en sus diferentes modalidades a través de la web oficial del festival: www.reggaetonmillennialfest.es.