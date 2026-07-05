Eduard Fernández, Miguel Rellán y Luisa Gavasa reciben el Faro de Plata en el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi

El Festival de Cine de l’Alfàs del Pi (Alicante) arrancó en la noche de este sábado su 38ª edición con una gala inaugural en la que se entregaron sus emblemáticos Faros de Plata a los actores Eduard Fernández, Miguel Rellán y Luisa Gavasa. Los tres ganadores del Goya cuentan además con su propia estrella en el Paseo del Cine de la playa de l’Albir, el paseo de la fama más largo de España.

Miguel Rellán recibió el premio de manos de la presentadora Isabel Gemio, quien señaló que “debemos sentirnos muy orgullosos de un actor tan grande como Miguel Rellán”. El homenajeado agradeció su galardón asegurando que “con este premio empiezo a comprender que es posible que sirva para este oficio del cine”.

Luisa Gavasa se mostró muy emocionada con su reconocimiento haciendo referencia a los “faros que han iluminado mi vida”, que, dijo, han sido su abuelo, sus padres y su hijo, el guionista Pablo Tobías, que le entregó el Faro de Plata. Eduard Fernández expresó su agradecimiento por un galardón que tiene 38 años de historia “los mismos que llevó yo en la profesión” y dijo recogerlo “con cierta vergüenza como cada vez que me entregan un premio”.

Como cada año, la gala, que estuvo presentada por el humorista Agustín Jiménez, reunió a destacadas figuras del cine, la televisión y la cultura, que desfilaron por la tradicional alfombra roja del festival. Entre ellos Valeria Vegas, Raquel Guerrero, Laura Pamplona y Ana Turpín.

Por la mañana, los ganadores del Goya inauguraron su estrella en el Paseo del Cine de la playa de l’Albir a orillas del Mar Mediterráneo, como lleva sucediendo desde hace casi 40 años durante los cuales cada verano las estrellas más importantes del cine español se dan cita en uno de los festivales de cine más longevos y consolidados del país.

38 años de veranos de cine

A orillas del Mar Mediterráneo y desde hace casi 40 años, las estrellas más importantes de cine español se dan cita cada verano en uno de los festivales más longevos y consolidados del país.

Por él han pasado para ser reconocidos Pedro Almodóvar, Santiago Segura, Malena Alterio, Jorge Sanz, Ana Belén, Carmen Maura, Miguel Bosé, José Sacristán, Álex de la Iglesia, Victoria Abril, Antonio Resines, Carmen Machi, Maribel Verdú, Álex González, Luis Zahera, Dani Rovira, Fernando Trueba y Rossy de Palma. Anoche Eduard Fernández, Miguel Rellán y Luisa Gavasa se sumaron a esta lista al recibir su Faro de Plata.

Sobre el Festival de Cine

En l’Alfàs del Pi, desde hace 38 años, verano, cine y mar se dan la mano a orillas del Mediterráneo. Desde su primera edición celebrada en julio de 1989, el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi ha logrado convertirse en una de las citas cinematográficas de referencia del panorama nacional, siendo ya uno de los festivales más veteranos del país y uno de los más prestigiosos dentro del mundo del cortometraje.

Su Certamen Nacional de Cortometrajes, que cuenta asimismo con 37 ediciones, se encarga de preseleccionar los cortos que compiten en los Premios Goya en la Categoría de Mejor Cortometraje Nacional de Ficción, gracias a un acuerdo de colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y a los Premios Fugaz. Desde hace ocho años, el director del Festival es el actor y presentador, Luis Larrodera.

Cada edición, el Festival reconoce con el Faro de Plata, estatuilla que rinde homenaje al icónico faro de l’Albir, a algunas de las principales figuras del cine español. Durante estas casi cuatro décadas, han recibido este premio Pedro Almodóvar, José Luis López Vázquez, Carmen Sevilla, Miguel Bosé, Paco Rabal, Sara Montiel, Luis García Berlanga, Concha Velasco, Carlos Saura, José Sacristán, Victoria Abril, Jorge Sanz, Carmen Maura, Ana Belén, Eduardo Noriega, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Anna Castillo, Antonio Resines, Carmen Machi, Dani Rovira, Ingrid García-Jonsson, Álex García, Imanol Arias, Bigas Luna, Florinda Chico, Andrés Pajares, Charo López, Malena Alterio, Luis Zahera, Elena Irureta, Fernando Guillén, Maribel Verdú, Fernando Colomo, Rossy de Palma, Marisa Paredes, Amparo Ribelles, María Barranco, Moncho Armendáriz, Fernando Trueba, Vicente Aranda, Gonzalo Suárez, Gracia Querejeta, Carlos Santos, Enrique Cerezo, Jaime Chávarri, entre otros.

Ellos, junto a otros reconocidos intérpretes y directores, cuentan con su propio espacio el Paseo del Cine de la localidad, el paseo de la fama con más estrellas de España, ubicado junto a una de las playas más fotografiadas del Mediterráneo, la de l’Albir. Junto a esa orilla de cantos rodados de color claro y suave comienza este maravilloso recorrido de 500 metros y más de 80 nombres que son parte de la historia de nuestro cine.