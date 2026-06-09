Sombra y materia en Alicante: Alfredo Payá conquista el Premio Nueva Bauhaus con su intervención en Tibi

El reconocimiento a una forma de entender la arquitectura que rehúsa el espectáculo y prefiere el diálogo silencioso con el entorno ha alcanzado su máxima cota nacional. El arquitecto alicantino Alfredo Payá, al frente de su estudio Noname29, se ha alzado con el prestigioso Premio Nueva Bauhaus en los Premios Arquitectura 2026, promovidos por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

Este galardón, diseñado específicamente para reconocer los valores culturales y artísticos de las obras construidas en el país, ha recaído en su proyecto de Pabellón de Servicios y Alberca en el municipio de Tibi. El anuncio se produjo en el transcurso de una gala celebrada en el Teatro Alcázar de Madrid ante más de quinientos profesionales del sector, donde se desvelaron en directo los ganadores entre un exigente grupo de veinticinco propuestas finalistas.

La obra galardonada se sitúa en el interior de la provincia de Alicante, en la finca Planet Blanc, una explotación de notables dimensiones que compagina el uso residencial unifamiliar con la actividad agrícola. La intervención de Payá consistió en el diseño de una alberca y un pequeño cuerpo de servicios destinado a apoyar tanto la zona de baño como la vivienda principal.

El jurado del CSCAE ha justificado el premio destacando la capacidad de la propuesta para integrar de forma natural la arquitectura y el paisaje mediante una ejecución contenida y precisa. El acta subraya que el proyecto no se impone como un objeto autónomo, sino que actúa como un dispositivo que ordena el territorio apoyándose en la topografía, una geometría clara y una materialidad sobria donde el agua, la sombra y el recorrido construyen la experiencia espacial.

Este espaldarazo institucional llega en un momento de plena madurez creativa para el arquitecto alicantino, cuya trayectoria ha estado marcada por una profunda reflexión sobre los límites de la disciplina y su relación con el territorio. Payá siempre ha defendido que la labor del arquitecto debe despojarse de personalismos para entender el sustrato sobre el que se actúa.

Pabellón de servicios y alberca en tibi, de Alfredo Payá. CSCAE

Según explicó el propio autor a EL ESPAÑOL, el verdadero motor de su arquitectura se resume en una búsqueda constante de equilibrio: “El secreto de la arquitectura contemporánea radica en la capacidad de integrar la geometría exacta dentro del paisaje, entendiendo que la obra no debe competir con el entorno, sino completarlo”. Para el arquitecto, la geometría no es una imposición abstracta, sino el lenguaje que permite al ser humano habitar la naturaleza con respeto mutuo.

Esta filosofía constructiva conecta directamente con la forma en que Payá interpreta la memoria del paisaje de la provincia de Alicante, un territorio jalonado de preexistencias y huellas del pasado rural. En sus análisis sobre el entorno, el arquitecto suele recurrir a una metáfora médica y humana para definir el impacto de la edificación en el suelo.

“La arquitectura debe entenderse como una cicatriz necesaria en la memoria del territorio, una marca que asume el pasado pero que también mira hacia el futuro con una función clara”, afirma Payá, vinculando esta idea a la necesidad de intervenir con sensibilidad tanto en la obra nueva como en la recuperación patrimonial. Bajo esta óptica, levantar un muro o excavar una alberca en Tibi responde a la misma ética que guio a los constructores tradicionales: aprovechar los recursos del lugar, entender el clima y generar espacios que mejoren la vida de las personas sin alterar la armonía del horizonte.

El proyecto de la finca Planet Blanc plasma estas ideas al milímetro. La construcción se adapta a los bancales y desniveles del terreno, utilizando materiales que envejecen con el entorno y permiten que la vegetación y la luz jueguen un papel activo en la configuración del espacio.

“Trabajamos con la ambición de establecer una simbiosis donde la materia y la naturaleza dialoguen de tú a tú, dando voz a todos los elementos que configuran el paisaje, desde la sombra hasta el agua”, señaló el arquitecto al rememorar el proceso de diseño y obra del pabellón tiberense. El resultado es un espacio de uso compartido que dignifica la cotidianeidad del campo, elevando una infraestructura auxiliar a la categoría de pieza artística y cultural.

El éxito de Alfredo Payá en los Premios Arquitectura 2026 no solo premia una obra concreta, sino que valida un manifiesto constructivo indispensable ante los retos de la emergencia climática y la humanización de los entornos. Al recibir la escultura de los galardones, el arquitecto alicantino consolida la vigencia de una escuela que demuestra que la excelencia no se mide por la estridencia de la imagen, sino por la capacidad de responder con inteligencia, contención y sensibilidad al tiempo y al lugar que a cada obra le toca habitar.