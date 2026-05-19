¿Por qué nos fascina el crimen? El festival Mayo Negro desciende al "infierno del delito" en Alicante

Alicante se convierte desde este 20 de mayo en la capital del crimen a través de las páginas de libros, cómics y series. La Sede Universitaria Ciudad de Alicante se prepara para acoger hasta el viernes, una nueva edición de Mayo Negro, el veterano encuentro dedicado al género criminal en todas sus vertientes.

Esta cita, que alcanza su decimoctava edición aunque nació hace ya 21 años, se mantiene fiel a su espíritu fundacional de analizar la realidad a través del crimen. Coordinado por Mariano Sánchez Soler y Francisco J. Ortiz explica que el género fascina porque, además de descender al "infierno del delito", ofrece un "retrato real de la sociedad".

"Hay que tener en cuenta que muchas veces se tapa la parte oscura, la parte sucia, para embellecer el escaparate social", afirma el escritor. Para él, la novela negra permite, mediante los hechos criminales, "explicar el mundo y la sociedad en que vivimos".

El coordinador destaca que el poder suele tener una "cara pública amable", pero este tipo de narrativa realista y de denuncia devuelve "la cara sucia" de ese mismo poder. Bajo el lema 'Crímenes para entender el mundo', el certamen busca desvelar lo que se oculta tras las ficciones.

El ciclo reunirá a destacados autores como Pedro Tejada, Graziella Moreno, Luis Aleixandre, José Luis Muñoz, Lluna Vicens, José Ramón Gómez Cabezas y Ángel de la Calle.

Sobre los invitados de este año, Sánchez Soler subraya que todos comparten una característica común: "Hacen novela negra, no novela de intriga". Según el experto, "esta parte de retrato social, de crítica y de explicar cómo funciona el mecanismo está en sus libros".

En un momento de auge del género, especialmente en el ámbito audiovisual con series y documentales, Sánchez Soler recuerda que la intriga es el motor de la literatura. "El escritor hace un pacto con el lector de jugar limpio y de contarle lo que hay detrás, cómo funciona el sistema", señala.

Pionero

Mayo Negro presume de ser un encuentro pionero, ya que cuando comenzó en 2005 solo existía la Semana Negra de Gijón como referente nacional. "Esto es un encuentro de universidad, no es un negocio", aclara Sánchez Soler, destacando el apoyo fundamental de la Sede de la Universidad de Alicante.

El evento no se limita a la literatura, sino que mantiene una "mentalidad abierta" mezclando el cómic y el cine negro. Para Sánchez Soler, Alicante es un escenario idóneo para estas jornadas, ya que la provincia es "una de las zonas con mayor índice de violencia y delincuencia de España".

Finalmente, el autor insiste en que la labor de Mayo Negro es necesaria para contrarrestar la imagen idealizada de la ciudad. "Otra cosa es que no se venda la cara sucia de nuestra sociedad, pero lo negro tiene un atractivo especial en la Ciudad de la Luz", concluye.