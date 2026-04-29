"El olvido hace más daño que las bombas": la Alicante de la Guerra Civil según la trilogía de Juan Luis Mira

El dramaturgo Juan Luis Mira presenta este miércoles, a las 19:00 horas, en la Sala Núria Espert del Teatro Principal de Alicante, un volumen que recopila su trilogía teatral sobre la Guerra Civil. "Mi ambición es sobre todo contar historias que tengan que ver con Alicante y con sucesos que los mismos alicantinos desconocen", explica.

Bajo el título de Teatro contra la desmemoria o La memoria viva del teatro, el libro editado por el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert reúne las obras Mar de almendros, Dentro de una hora y Las novias viudas. Su ambición con esta recopilación no es solo literaria, sino un ejercicio de rescate histórico y para ello se apoya en el concepto unamuniano de la "intrahistoria".

El autor busca poner voz a "esa gente que no aparece en los libros" y a "sucesos que son muy importantes, pero que como no tienen nombres propios altisonantes, al final se han quedado en pequeñas historias que hay que rescatar". A través de personajes anónimos, Mira retrata el drama humano oculto tras las grandes fechas de la contienda.

La trilogía aborda momentos clave del conflicto en la ciudad. Mar de almendros sigue a unos cómicos que escapan de un teatro buscando un hueco en el carguero Stanbrook. En Dentro de una hora relata la historia de ocho personajes, entre ellos dos niños, que coinciden en el Mercado Central justo antes del fatídico bombardeo de la aviación italiana.

En esta última obra, Mira plantea un reto dramático: los personajes no saben que van a morir en sesenta minutos, pero el público sí. "Esos personajes sueñan, esas personas se ríen y en algunos momentos dicen cosas que a la gente le hace gracia porque el espectador sabe que se van a morir, pero ellos no", señala sobre la presencia del humor incluso en la tragedia.

La tercera pieza, Las novias viudas, se basa en un hecho real ocurrido tras el bombardeo del mercado. Dos mujeres que perdieron a sus prometidos se conocieron en el cementerio y decidieron pasear vestidas de novia, pero de riguroso luto, por la calle Castaños para recordar su amor truncado.

Mira destaca que, aunque son relatos locales, han alcanzado una dimensión universal. Las novias viudas está siendo representada por toda España, despertando interés en lugares como Huelva, Coruña o incluso Andorra. "Esta historia pasó en el Teatro Principal, pero podía haber pasado en cualquier teatro del mundo", afirma el dramaturgo.

Para el autor, este trabajo es una respuesta necesaria ante el negacionismo o la indiferencia. "La memoria es identidad y necesitamos recuperar nuestra memoria simplemente para que no se repitan una serie de cosas", defiende Mira frente a quienes cuestionan la necesidad de recordar el conflicto.

Juan Luis Mira concluye con una reflexión sobre la responsabilidad colectiva hacia las víctimas anónimas: "Esa gente no se merece el olvido. Yo creo que el olvido a veces hace más daño que las bombas y nunca tenemos que dejar de recordar para ser nosotros".

La presentación del libro evitará los formatos académicos tradicionales. "A mí las presentaciones de los libros me parece que son un aburrimiento; yo quiero que la gente venga y se entretenga", confiesa Mira. El acto contará con música en directo de Enrique Pedrón al piano, la voz de la actriz Ana Arrarte y lecturas dramatizadas por parte del elenco original.