El Cirque du Soleil tendrá protagonista alicantino este verano: llegan con su espectáculo más asombroso

La presentación de Cirque du Soleil este martes en la entrada del Ayuntamiento de Alicante. M. H.

La ciudad de Alicante se prepara para recibir una de las producciones más aclamadas de la compañía canadiense Cirque du Soleil. Del 16 de julio al 23 de agosto de 2026, la Gran Carpa se desplegará en su ubicación habitual de la Playa de San Juan para presentar 'Kurios: Gabinete de Curiosidades'.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado la relevancia de este regreso, subrayando que Alicante es una de las seis únicas ciudades españolas —junto a Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Málaga— que acogerá este montaje.

"Para nosotros es un orgullo y un placer porque ya sabemos que siempre Cirque du Soleil genera una gran atracción turística y posiciona a Alicante en ese mapa cultural que queremos poner en valor", ha afirmado Beldjilali durante la presentación.

La concejala ha recordado que existe un convenio bianual con la compañía que asegura su presencia también en 2028. Según Beldjilali, el objetivo es "traer a Alicante los mejores espectáculos" mediante una colaboración que cede el solar municipal para que la ciudad disfrute de esta oferta internacional de "primer nivel".

Itxaso Barrios, Marketing Manager de Mercados Internacionales de Cirque du Soleil, ha explicado que 'Kurios' es la creación número 35 de la compañía y ha recorrido ya más de 40 ciudades en todo el mundo.

"Kurios es un gabinete de curiosidades que nos traslada a mediados del siglo XIX, en plena Revolución Industrial", ha detallado Barrios. La estética del espectáculo evoca un mundo donde conviven inventos como la máquina de vapor y el telégrafo, recreando "el sitio donde se tomaría un jerez Thomas Alva Edison con sus inventos y Julio Verne".

La trama gira en torno a un científico convencido de que existe un mundo invisible donde aguardan "los sueños más locos y las ideas menos convencionales". Al abrir esa puerta, el espectador es testigo de una realidad paralela llena de personajes peculiares.

Barrios ha hecho hincapié en la riqueza visual de la obra: "Es el espectáculo de Cirque du Soleil en el que más elementos de utilería hay; tenemos unos 464 cachivaches contados que entran y salen de escena". Además, cuenta con siete músicos en directo y un total de 50 artistas en escena de 21 nacionalidades distintas.

Una de las grandes sorpresas para el público local es que el protagonista de la historia es el artista alicantino David García Coll. "No ha querido dejar pasar la ocasión y os ha mandado un mensajito", ha comentado Barrios antes de mostrar un vídeo del intérprete bromeando sobre su regreso a casa con uno de los disparatados elementos que se verá en la obra como si fuera una Hoguera.

En cuanto a los números, el espectáculo cuenta con un despliegue de 120 trabajadores en gira y prevé la contratación local de unas 180 personas para tareas de acomodación, taquilla, montaje y servicios internos. La carpa tiene una capacidad para 2.400 personas y se realizarán unas siete funciones semanales.

Barrios también ha destacado un número acrobático exclusivo de este show llamado 'Acro Net', donde los artistas utilizan una red de seguridad para impulsarse hasta "la cumbre de la carpa". Las entradas ya están a la venta para todas las fechas, con promociones especiales activas actualmente para regalar por el Día de la Madre.

Nayma Beldjilali ha concluido haciendo un llamamiento a todos los ciudadanos y turistas que visiten la zona en verano para que no pierdan la oportunidad de ver este "maravilloso espectáculo" que combina acrobacias, humor, arte y poesía.