Una comedia "a un palmo" del público: 'La caja de Pandora' agita la escena íntima de Alicante este domingo

Existe el teatro íntimo y luego está lo que hacen Joan Miquel Reig, Nando Pascual y Pepa Sarrió. Los tres intérpretes se cuelan en el salón de tu casa o en cualquier espacio para hacer reír con una comedia "a un palmo del público". Y este domingo se puede comprobar en El Taller Tumbao de Alicante.

La caja de Pandora llega tras la buena marcha de Primera cita, que alcanzó las 200 funciones. Ahora Reig forma equipo con Nando Pascual y Pepa Sarrió para contar una obra escrita por Pedro Molina con la que recuperar la esencia del teatro de cercanía.

La idea nace del deseo de volver a conectar con el espectador en espacios no convencionales. Reig explica que el proyecto de Kakos Klan surgió tras proponerle a Molina "a ver si se le ocurría alguna idea" para repetir el formato de teatro en casas que tanto éxito les dio en el pasado.

La trama de la función presenta una situación disparatada que se adapta como el guante de estos dos ladrones "de poca monta": la coincidencia de ambos para robar la misma casa. Pascual detalla que, aunque al principio no se conocen, "la trama se lía porque los dos tienen algún vínculo en común".

Pepa Sarrió es la dueña de la vivienda, un personaje sobre el que bromea por su despiste crónico: "No se acuerda si está entrando o saliendo cada vez que abre la puerta".

Sin embargo, en esta comedia nada es lo que parece.Y así lo advierte Pascual, dejando claro que el público debe estar atento a cada detalle. Reig insiste en que, aunque es una obra para disfrutar, "tiene un giro muy importante" que deja a los espectadores "anonadados".

La proximidad física es la clave de esta experiencia, que dura aproximadamente una hora. Sarrió confiesa que actuar con el público tan cerca es un reto: "Tienes que concentrarte, no te puedes parar en esas miradas, es un esfuerzo enorme de verdad". Para ella, esta cercanía impide cualquier artificio: "No puedes engañar, no puedes hacer teatro; tiene que ser una interpretación muy orgánica".

Pascual coincide en que la experiencia es "única" para un actor. "Estás sintiendo las risas y cómo se emocionan", valora, "y tienes que estar también muy concentrado porque es una comedia". Y cuando la montan en casas, agradece lo bonito de poder charlar con los asistentes al terminar la función.

Aunque la obra llega ahora a locales como El Tumbao (el domingo a las 20 horas) o centros culturales, su origen y ADN sigue siendo el "teatro en casa". Según Reig, el objetivo era no repetir el modelo anterior pero manteniendo el gancho: "Hemos ido por otro lado completamente, pero aún así hemos conseguido que la gente acabe sorprendiéndose".

La emoción, en casa

Para los actores, este formato permite que la cultura sea más accesible. Reig explica que la fórmula es sencilla: "Se reúne un grupo de amigos y entre todos pagan una entrada como si fueran al cine o al teatro, pero con la ventaja de que vienen a casa".

La flexibilidad es total, ya que se adaptan a "cualquier espacio, cualquier casa o centro social, falla o racó". Como apunta Pascual, se trata de "adaptarse a las circunstancias de cada familia o grupo de amigos".

La caja de Pandora promete risas, pero también un poso de reflexión. Así, concluye Pascual que es una obra "para que la gente lo pase bien y disfrute, pero también hay un tema ahí en el fondo que hace reflexionar". Una oportunidad este domingo para descubrir qué ocurre cuando se abre, literalmente, una caja llena de secretos en pleno Alicante.