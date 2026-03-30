Costa Sonora arranca esta semana la gira de festivales en la provincia de Alicante

Costa Sonora 2026 calienta motores en Alicante con récord de entradas y un cartel lleno de ritmo urbano.

Alicante ya calienta motores para recibir una de las citas más esperadas del calendario musical, el Festival Costa Sonora.

Esta semana el recinto de El Muelle Live se prepara para acoger la segunda edición de este evento que se consolida como el gran pistoletazo de salida de la temporada de festivales de música urbana en España.

A tan solo unos días de su celebración, la organización ha hecho públicos los horarios oficiales, además de otras novedades que completan la experiencia del festival, que tendrá lugar los próximos 3 y 4 de abril de 2026 en el recinto de El Muelle Live.

Además, este año el festival vuelve a contar con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo y conecta artistas y público.

Horarios y últimas novedades confirmadas

El festival abrirá sus puertas ambos días a las 13:00h, ofreciendo más de once horas ininterrumpidas de música urbana hasta las 00:30h, en un formato pensado para disfrutar intensamente de cada jornada.

El viernes 3 de abril estará marcado por la potente actuación de Kidd Keo, uno de los grandes referentes del trap nacional, que será el encargado de cerrar la jornada a las 23:30h.

Por su parte, el sábado 4 de abril culminará con el directo de Yung Beef, figura clave del género urbano en España, también a las 23:30h, en un cierre que promete ser uno de los momentos más memorables del festival.

Durante todo el fin de semana más de treinta artistas, entre grandes referentes del género y otros emergentes, pasarán por el escenario de Costa Sonora, ofreciendo una programación diversa que recorrerá el trap, reggaeton, rap y los nuevos sonidos urbanos que están definiendo a toda una generación.

Más allá de la música, Costa Sonora volverá a apostar por una experiencia completa con una variada zona gastronómica, espacios de descanso, diferentes zonas como vip o frontstage y múltiples servicios pensados para la comodidad del público asistente.

Con una previsión de asistencia que superará la pasada edición, con las últimas entradas generales a la venta y las de zona vip y frontstage ya agotadas, Costa Sonora reafirma su posición como uno de los eventos clave del panorama urbano nacional, situando a Alicante en el centro de la escena musical actual.