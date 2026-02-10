Este es el curioso proyecto que quiere cambiar la forma en que vemos el agua en Alicante: "Queremos que nos sorprendan"

"Queremos que nos sorprendan". Ese es el propósito con el que nace uno de los proyectos artísticos más curiosos que se hacen en Alicante. Daniel Andújar se encarga de un taller que busca a quien explote los datos de Aguas de Alicante para crear arte.

Martín Sanz, director de comunicación de la compañía, valora que tenemos un eje privilegiado y ojalá encontremos la forma de trabajar de forma conjunta, pensaron, y este será ahora el primer paso.

"Nos encontramos ante el que probablemente sea el proyecto más disruptivo que hemos hecho en el museo y estamos muy contentos, con la esperanza de poder dar continuidad", valora.

Iñaki Casals, director de innovación de Aguas de Alicante, explica que la iniciativa nace de la parte tecnológica con el avance de la técnica. "Obtenemos miles de millones de datos de la telelectura", apunta.

Y llegó un momento que consideramos "fundamental" compartir los datos porque "somos un servicio público y porque si queremos maximizar lo que se pueda obtener de los datos tienes que dejar que te sorprendan con cosas que no habías pensado".

Ahí es donde salió el Data Lab de hacer arte con los datos y compartirlo con la ciudadanía. Esa es la misión de Daniel García Andújar, que considera el MACA mi casa en Alicante. "Y para los que venimos de una cultura de agricultores es que cuando se hace una gran ciudad contemporánea ese tejido visible en los entornos rurales es invisible en la gran ciudad".

Ese es el punto de partida para Difracciones del agua, el taller que ofrece la visualización de datos abiertos desde una perspectiva artística. "Queríamos ver la ciudad en el conjunto y hacer el lenguaje oculto transparente porque esos datos del ciclo de vida no todo el mundo lo puede entender", razona, "una infraestructura que parece que está ahí, pero hay que cuidarla, hay que animarla, hay que entenderla para saber por qué están ahí".

En el taller quieren dar la oportunidad a otros artistas y público para que lo puedan entender desde puntos de vista muy diferentes. Ese es el punto que conectan con Eusebio Sempere, que legó su obra al MACA. Y el artista en los años 60 participó en el Centro de Cálculo uniendo arte y matemáticas.

Y la responsable del MACA, Rosa Castells, que ya había participado en un libro sobre las fuentes públicas del agua en la ciudad de Alicante, valora esta colaboración conjunta. "Somos vecinos y solo compartir este espacio físico es natural y otra razón más profunda es que cualquier proyecto una arte y ciencia tiene que tener en cuenta esos orígenes y ahí Sempere fue pionero".

IBM cedió una máquina que ocupaba un edificio entero para que no se usara para cuestiones científicas sino artísticas, se generaron seminarios de generación de forma automática y muchos se ilusionaron y desilusionaron porque eran máquinas para las que se necesitaban programadores. "Pero todos se involucraron en las discusiones, como Yturralde, Elena Asins o Soledad Sevilla, y para todos ellos fue trascendente".

De aquel seminario Sempere sacó rendimiento de la máquina con las figuras que creó y su autorretrato con dos mallas que se superponían una encima de la otra. Casals recuerda otra cita del trabajo de Sempere en esa época como una búsqueda de la ciencia para compensar la inquietud del espíritu.

Eso, como resalta Castells, es lo que hace Andújar. Y él es quien detalla el que será un proceso de dos fases, con una inscripción abierta a todo el mundo hasta el 9 de marzo y del 16 al 18 del mismo mes se hará el taller. En mayo se hará una segunda parte con los inscritos para que se desarrolle su proyecto a partir de lo avanzado en marzo. En junio se hará la presentación pública de lo logrado con una conferencia que lo cerrará el 4 de junio.

La concejala Nayma Beldjilali concluye esta presentación valorando que será "un proyecto ilusionante al que le auguro mucho éxito". "Lo que hay que incidir es en la importancia del trabajo conjunto entre las entidades, eso es primordial. Ya hemos trabajado muchas veces como en Cultura en Barrios. Y en este proyecto tan original e innovador. Se busca visualizar las estructuras invisibles donde la tecnología no es un fin sino un medio y una forma de homenaje a Eusebio Sempere".