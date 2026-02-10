El Cirque du Soleil se queda en Alicante hasta 2028 tras prorrogarse el convenio

El Cirque du Soleil permanecerá en Alicante hasta 2028 tras aprobarse este martes la primera prórroga del convenio por el que la compañía canadiense desembarca cada dos años en la ciudad para la representación de sus espectáculos.

La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la extensión del acuerdo firmado en 2022 para los espectáculos de ese mismo año y 2024 y prevé la posibilidad de prorrogarse cada dos años con un máximo de cuatro anualidades.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha asegurado que "es una gran noticia que nuestra ciudad continúe entre las pocas elegidas en España para las representaciones de Cirque du Soleil que sitúan Alicante en el mapa cultural y actúan como foco de atracción turística de calidad".

En las dos últimas representaciones en la ciudad Cirque du Soleil, "Luzia" y "Alegría- Bajo Una Nueva Luz" han atraído a más de 110.000 espectadores en cada obra.

Este verano la compañía vuelve a la gran carpa de la Playa de San Juan con "KURIOS-Gabinete de Curiosidades" que se podrá disfrutar en cinco ciudades españolas.

"KURIOS–Gabinete de Curiosidades" revisita el estilo característico de Cirque du Soleil, combinando acrobacias espectaculares con un toque de poesía, arte y humor, explican desde la compañía.

El espectáculo está orientado esta vez en un pasado alternativo pero familiar.

"KURIOS se adentra en el laboratorio mecánic de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos", narran desde Cirque du Soleil.

"Una vez que el científico consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una", continúan.

Estrenada en Montreal en 2014, "KURIOS – Gabinete de Curiosidades" ya la han disfrutado más de 6 millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo con más de 3.000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas.