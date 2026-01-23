À Punt y la FVMP presentan en Fitur la nueva temporada de 'Terra de festes' sobre riqueza la cultural de la Comunitat

El director general de À Punt, Paco Aura, y el secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Miguel Bailach, han presentado hoy en Fitur la nueva temporada del programa Terra de festes, que se estrenará en la televisión pública valenciana el próximo 27 de marzo.

En el acto también han estado presentes, entre otras autoridades, Susana Camarero, vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, y el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, encargado de clausurar la presentación.

Este espacio, fruto de la colaboración entre À Punt y la FVMP, se ha consolidado como una iniciativa esencial para difundir las fiestas y tradiciones más representativas de los municipios valencianos, aquellas que forman parte de la identidad cultural del territorio.

Durante su intervención en Fitur, Paco Aura ha destacado el valor del programa y ha subrayado que “Terra de festes representa a la perfección la cooperación institucional puesta al servicio del interés común, dando voz y protagonismo a quienes mantienen viva la esencia de nuestras celebraciones y nuestro patrimonio inmaterial”.

Por su parte, Miguel Bailach ha señalado que “la primera temporada fue un éxito rotundo, aunque muchos ayuntamientos quedaron fuera debido a la elevada demanda”. En este sentido, ha adelantado que en esta segunda edición “se ampliarán los contenidos, se incorporarán nuevos municipios y se prestará más atención a la agenda festiva, con el objetivo de llegar a un mayor número de celebraciones”.

En esta nueva etapa, Terra de festes continuará recorriendo los pueblos de la Comunitat Valenciana para mostrar no solo las fiestas más conocidas, sino también aquellas celebraciones más pequeñas pero igualmente llenas de emoción y arraigo popular. El programa busca acercarse a la gente, dar protagonismo a las tradiciones y resaltar todo aquello que une a la ciudadanía valenciana.

Durante su primera temporada, el formato visitó 69 municipios de Castellón, Valencia y Alicante, que se convirtieron en los grandes protagonistas al compartir sus festejos más característicos. La nueva edición llegará con más contenidos, una atención especial a la agenda festiva, la visita a nuevos pueblos y una posible ampliación en la duración de los capítulos para incluir más celebraciones.

Con Terra de festes, À Punt y la FVMP reafirman su compromiso con la difusión y promoción de las tradiciones valencianas, consolidando a la televisión pública como el gran escaparate donde se refleja la diversidad y la riqueza cultural de toda la Comunitat Valenciana.