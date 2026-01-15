Raúl Llobell: “Queremos que Teulada Moraira sea el gran museo al aire libre de escultura de la Costa Blanca”

Teulada Moraira ha dado un salto estratégico para convertirse en un destino cultural de referencia con el proyecto Teulada Moraira, Ciudad de Cultura y Escultura, una gran muestra que combina una exposición en el Auditori con una ruta monumental al aire libre y que el Ayuntamiento quiere consolidar como cita anual ligada a la desestacionalización del turismo. “Queremos que quien piense en Teulada-Moraira no solo piense en sol y playa, sino también en arte y cultura de primer nivel”, resume el alcalde Raúl Llobell.

El germen de Teulada Moraira, Ciudad de Cultura y Escultura se sitúa en los trabajos internos del Ayuntamiento para redefinir el modelo turístico del municipio, aprovechando el potencial del Auditori Teulada Moraira y el creciente interés de los visitantes por la oferta cultural. “Llevábamos tiempo dándole vueltas a cómo aprovechar mejor nuestras infraestructuras culturales y nuestro espacio público, y de ahí nació la idea de transformar el municipio en un auténtico museo al aire libre”, explica Llobell.

El largo proceso de reflexión y trabajo dio como fruto la primera edición de este proyecto cultural con vocación de futuro que se inauguró el pasado 18 de octubre y que todavía se puede visitar (hasta marzo) en espacios icónicos de la ciudad y en el Auditori Teulada Moraira. Un itinerario escultórico y una gran exposición de escultura contemporánea abierta durante seis meses. “No queríamos un evento efímero de fin de semana, sino un proyecto que tuviera duración, impacto y capacidad de atraer visitantes durante todo el otoño e invierno”, señala el alcalde.

El proyecto nace vinculado a la desestacionalización del turismo y a la captación de un visitante interesado en el patrimonio, el arte y la calidad de vida, más allá de la temporada alta estival. “La ruta escultórica está planteada para que se pueda disfrutar durante seis meses, en una época en la que el clima aquí es inmejorable y en la que queremos que los restaurantes, hoteles y comercios sigan teniendo movimiento”, subraya Llobell.

'Learning to fly', de Coderch & Malavia, en la plaza de Los Porches de Teulada Moraira. Iván Villarejo

De este modo, la apuesta por la escultura monumental y la cultura es también una forma de reforzar la identidad del municipio y su proyección exterior. “Teulada Moraira es ya un destino consolidado de sol y mar, pero ahora aspiramos a ser también un referente del turismo cultural en la Marina Alta y en la Comunidad Valenciana”, asegura.

La exposición

Teulada Moraira, Ciudad de Cultura y Escultura se articula en dos grandes ejes: una gran exposición escultórica en el Auditori Teulada Moraira con 64 piezas y un itinerario de 7 piezas monumentales (algunas de ellas en formato gigante respecto a las del Auditori) distribuidas en espacios emblemáticos de los dos cascos urbanos del municipio alicantino. Todas las obras son de creadores reconocidos nacional e internacionalmente en el panorama escultórico actual.

La ruta escultórica monumental, con piezas de gran formato situadas en puntos clave del municipio, que convierten plazas, miradores y accesos en escenarios artísticos permanentes durante el periodo de la muestra. “Queremos que la gente recorra Teulada y Moraira siguiendo el hilo de las esculturas, que se pare, mire, fotografíe y consuma en el comercio local; que la cultura sea una excusa para vivir el municipio de otra manera”, afirma el alcalde.

Entre los artistas participantes destaca el dúo Coderch & Malavia, uno de los nombres más potentes de la escultura figurativa contemporánea, cuyas piezas en bronce han ganado premios internacionales y forman parte de colecciones privadas en Europa, Asia y América. “Es un orgullo que Coderch & Malavia formen parte de este proyecto, porque representan esa mezcla de excelencia técnica, sensibilidad y proyección internacional que buscamos”, valora Llobell.

'Alis volat Propriis', de Coderch & Malavia, en el Auditori Teulada Moraira. Iván Villarejo

Joan Coderch y Javier Malavia se conocieron trabajando como escultores en la histórica firma de porcelana Lladró, donde perfeccionaron el modelado y el trabajo con un material tan delicado mientras viajaban por todo el mundo realizando demostraciones. En 2015 decidieron embarcarse en su proyecto conjunto, centrado en una escultura figurativa en bronce donde el cuerpo humano, el gesto y la actitud ante la vida se convierten en el eje de un lenguaje plástico de gran expresividad.

'Cosmos', de Manuel Martí Moreno, en el Auditori Teulada Moraira. Iván Villarejo

La ruta monumental incluye algunas de sus piezas más reconocibles del catálogo contemporáneo, que se han instalado en enclaves estratégicos para dialogar con el paisaje urbano y marítimo. Entre las obras más llamativas aparecen The Swimmer y The Forest Guardian de Coderch & Malavia, que condensan su interés por el cuerpo en tensión, el movimiento y la relación del ser humano con la naturaleza.

También Noche y Día de Antonio López, El Gigante de Sal y Learning to Fly, así como la emblemática Together de Lorenzo Quinn, situada a la entrada principal del Auditori como una pieza de bienvenida que simboliza la esperanza y la unidad tras la pandemia. “Hablamos de obras icónicas que mucha gente solo conocía por ferias internacionales o grandes ciudades y que ahora pueden contemplarse aquí, en Teulada Moraira, de manera cercana y gratuita”, resalta el alcalde.

Precisamente El Gigante de Sal, sirvió de precedente al proyecto, constituyendo la obra de mayor proyección internacional ya presente en el espacio público de Moraira y la que mejor conecta el trabajo del Ayuntamiento en torno al arte urbano. "En la pandemia instalamos El Gigante de Sal, un hecho que en parte nos dio un poco la idea de este proyecto. Terminó la pandemia y ese gigante que representa la resiliencia, esa fortaleza del ser humano ante las adversidades, se ha convertido en un icono del municipio. Es raro no ver que cualquier turista o cualquier vecino que no tenga una foto con El Gigante de Sal", recuerda Llobell como germen de un proyecto que ya es realidad.​ A partir de ahora, el resto de obras promocionarán el municipio a través de las fotografías virales en redes sociales.

'Little Teddy', de Alejandro Monge en el Auditori Teulada Moraira.

La participación de Antonio López, considerado uno de los grandes maestros de la figuración española, supone un aval artístico de primer nivel para el proyecto. Llobell subraya la relevancia de contar con un creador de esta trayectoria: “Que Antonio López forme parte de Teulada Moraira, Ciudad de Cultura y Escultura sitúa a nuestro municipio en el mapa cultural nacional y demuestra que aquí se pueden ver obras de los grandes nombres sin necesidad de desplazarse a las grandes capitales”.​

La dirección artística del proyecto recae en la comisaria Luisa Noriega Montiel, responsable del concepto expositivo, la selección de obras y la articulación del discurso entre la sala y el espacio público.En el catálogo, la comisaria subraya que la escultura pública monumental convierte al municipio en un escenario donde el arte deja de estar encerrado en un museo para formar parte de la vida diaria, acompañando paseos, encuentros y miradas. “La idea es que tanto residentes como visitantes descubran obras de primer nivel en su día a día, sin códigos de acceso, sin filtros, de una forma cercana y natural”, sintetiza Noriega en sus reflexiones sobre el proyecto.

Vocación de continuidad anual

Desde su planteamiento inicial, el Ayuntamiento ha concebido Teulada Moraira, Ciudad de Cultura y Escultura como una cita con vocación de continuidad, llamada a celebrarse anualmente con nuevas propuestas y artistas. “Esta no es una apuesta de un año; nuestra intención es que, cada otoño, Teulada Moraira renueve esta gran exposición escultórica, incorporando nuevas obras y consolidando un fondo permanente de piezas en el espacio público”, asegura Llobell.

El alcalde deja claro que el proyecto no ha supuesto una “gran inversión” porque prácticamente todas las piezas son cesiones temporales de los escultores y el Ayuntamiento solo asume logística, montaje, asesoría especializada y el uso del Auditori. Señala que, en relación al nivel artístico y la repercusión que está teniendo, el coste no puede considerarse “caro”, ya que el retorno en imagen, visitas y actividad turística compensa sobradamente el desembolso municipal.

Añade además que, de momento, ninguna de las esculturas de la ruta o de la exposición es propiedad municipal, pero que uno de los objetivos del proyecto es precisamente estudiar fórmulas para adquirir en el futuro alguna de las obras mejor acogidas, ya sea mediante concurso, votación popular u otros mecanismos. Como ya ocurrió con El Gigante de la Sal.