Jorge toma el relevo de esta histórica librería de Alicante: "Tengo para 20.000 vidas en el almacén"

Jorge Selfa es la nueva generación que toma el pulso del relevo de Raíces. Esta librería, abierta en la ciudad de Alicante en el año 76, abre una nueva etapa en la que a la venta del libro antiguo, incluso ejemplares de hace cinco siglos, incorpora novedades y conferencias.

Jorge se ha criado en un establecimiento que ha llevado durante décadas su padre, Antonio. Este año es ahora él quien lo lleva adelante y con el inicio de este curso ha introducido ya una presentación como la reciente de Luis Leante, para representar ese empujón.

La esencia de Raíces siempre ha partido del libro antiguo, de los que recubren todas las paredes. El enfoque inicial de su padre era nutrirla de lo que es complicado de encontrar, ejemplares raros y curiosos, cuenta.

Selfa explica que muchos libros se convierten en descatalogados porque no tuvieron suerte o ventas suficientes: "Si no ha tenido repercusión de ventas, el editor o editores no se plantean volver a reeditarlo".

La nueva filosofía que aplica Jorge busca superar esta distinción de antigüedad. "El libro no tiene que tener distinción ya por sus por sus años". El libro es libro y debe ser bueno, malo, interesante o no, independientemente de si es antiguo o nuevo, razona.

Por eso ahora llegan a sus expositores novedades editoriales. "Estamos trayendo una sección de libro nuevo, seleccionado", destaca, y que se ofrece al cliente al mismo precio que en las grandes superficies. Y pone de ejemplo "el último libro de Pérez Reverte o el de Dan Brown"

El objetivo es atraer nuevos lectores. "De repente entran porque han visto un libro en el escaparate moderno, entran un poquito con esa timidez y dicen, 'Me llevo este libro y es la primera vez que entro a este sitio'".

La librería está trayendo editoriales minoritarias, como Hiperión de poesía con ediciones bilingües. Un ejemplo de colecciones que tienen muchos seguidores fieles. También ha traído prácticamente todo el catálogo de La Felguera.

A pesar de las novedades, el fondo antiguo sigue siendo inmenso. Jorge apunta que el local es solo la punta del iceberg. El almacén tiene 400 metros en dos plantas. El inventario es tan vasto que Jorge admite que "tengo cajas de mi padre que no he abierto todavía" y es que, como bromea, tiene "para 20.000 vidas en el almacén".

Cinco siglos

El libro más antiguo que tienen actualmente a la venta data de 1535, "un libro en pergamino que tiene dos obras". Más accesibles son los facsímiles muy curiosos que son imposibles de encontrar en su original, como manuales de relojería, cocina, o cómo grabar el cobre.

La librería atiende peticiones de libros que se creen imposibles de encontrar, como libros de infancia o revistas de época. Disponen de revistas antiguas, como La Perla y Blanco y Negro. También se trabaja el tema esotérico con "magia negra y hechicería".

Entre las estanterías también se ofrecen libros de arte, infantiles y novela gráfica actual, como las de Paco Roca. Lo que no hay son videojuegos, otra de las pasiones de Jorge, que organiza el festival RetroAlacant.

La devoción por el arte de Jorge, también ilustrador y pintor, la evidencia que deja hueco en sus paredes para mostrar un par de obras de José Antonio Serna Ramos, al que describe como un artista "que no se ha valorado como se tenía que haber valorado".

Si disfrutar de libros nuevos o antiguos se puede hacer entrando en la calle Álvarez Sereix, el inventario se puede consultar en los portales digitales donde están dados de alta. Y ahí presume de que si un cliente pregunta por algo de esos amplios almacenes, se puede tener en la librería "en el mismo día incluso".