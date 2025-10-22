Esta es la casa más bonita que puedes visitar en un pueblo de Alicante: "Una manera de entender la belleza"

En el corazón de la provincia de Alicante se encuentra una de las joyas de la arquitectura modernista en la Comunitat Valenciana. Y este miércoles presentan la exposición con la que devuelven buena parte de muebles y objetos para convertir esta casa museo en una visita imprescindible.

Gracias a una reciente adquisición, la Fundación Mediterráneo recupera veintitrés piezas históricas, entre muebles, objetos decorativos, textiles y piezas de plata, que contribuyen a restituir la atmósfera original de las estancias y a completar el discurso patrimonial de uno de los ejemplos más notables del modernismo valenciano.

Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, ha señalado que "con esta exposición recuperamos muebles y objetos que dieron forma al universo de Doña Antonia Navarro, sino también su espíritu: una manera de entender la belleza, la vida doméstica y el progreso. La Fundación Mediterráneo reafirma así su compromiso con la conservación y la difusión del patrimonio cultural, y con la tarea de mantener viva la memoria de quienes construyeron nuestro legado artístico y social."

Las piezas, según ha explicado Boyer, "eran propiedad de Javier Gómez-Navarro, bisnieto de Antonia Navarro. Tras el fallecimiento en 2024 de Gómez-Navarro, su viuda, Amalia Montes, nos comentó que el sitio en el que estos muebles tenían que estar era en la Casa Museo Modernista, lugar de origen de los mismos".

Las piezas expuestas abarcan un amplio abanico de estilos y materiales -madera de nogal, mármol, terciopelo, plata, cristal o encaje de bolillos-, reflejo del refinamiento y el gusto cosmopolita de la familia Navarro a finales del siglo XIX y principios del XX. La muestra ofrece así un recorrido íntimo por la estética doméstica del Art Nouveau y por la personalidad de una mujer que encarna el espíritu emprendedor, culto y sofisticado de su época.

Entre las piezas más destacadas figuran una pareja de sillas atribuidas a Joan Busquets i Jané, un sillón y un banco modernistas, una mesa costurero de mármol y madera satinada, un mueble orientalista de finas marqueterías y el Retrato de una dama, realizado en 1908 por Manuel Benedito y Vives, considerado uno de los retratistas más sobresalientes del primer tercio del siglo XX.

La exposición incorpora además una selección de bandejas y objetos de plata punzonada, procedentes de la Joyería Marabini de Madrid, con motivos florales y las iniciales de la familia Navarro, así como textiles y cristalerías con monogramas bordados y grabados que testimonian el gusto y la atención al detalle de Antonia Navarro Mira.

En el salón comedor, la Fundación Mediterráneo presenta una recreación museográfica de una mesa puesta al estilo modernista, combinando mantelerías, cristalerías y piezas originales de la exposición. Esta escena doméstica —el mantel adamascado bordado con encaje de bolillos, las copas grabadas con las iniciales AN de Antonia Navarro y los centros de mesa en plata y vidrio— invita al visitante a adentrarse en la vida cotidiana de la casa y en el universo estético de su propietaria.

La ambientación de este espacio resalta también el valor simbólico del hogar como centro de reunión y celebración familiar. El salón, decorado con escenas mitológicas y techos ornamentales donde se entrelazan figuras femeninas y motivos naturales, recobra ahora su equilibrio original, con la luz natural filtrándose a través de los cristales grabados que preservan la intimidad del interior.

La apertura de De la mano de Antonia Navarro coincide con la ampliación del recorrido de la Casa Museo Modernista, que incorpora la Casa de los Caseros como nuevo punto de información y venta de entradas. Con esta iniciativa, la Fundación Mediterráneo consolida su esfuerzo por mejorar la experiencia de visita y reforzar el valor patrimonial del conjunto, convertido ya en uno de los museos modernistas más singulares de la Comunitat Valenciana.

Esta exposición constituye un paso más en el compromiso de la Fundación Mediterráneo con la preservación del patrimonio histórico y artístico, reafirmando su papel como institución referente en la recuperación de la memoria cultural de las familias y los espacios que han definido la identidad mediterránea.

La exposición De la mano de Antonia Navarro se puede visitar dentro de la visita a la propia Casa Museo Modernista de Novelda (C/Mayor, 24), en el horario de martes a sábados de 11 a 14 horas y domingos de 11 a 14 horas.