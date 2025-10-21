Roberto García, nuevo director de Mutesac: "La Muestra se vende muy bien en España, en 3 semanas recibimos 200 propuestas"

Roberto García está viviendo las semanas más intensas de su carrera profesional. En tiempo récord tiene que levantar en Alicante la nueva edición de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. Con un apoyo especial este año a las compañías valencianas afectadas por la dana, su objetivo es que el público la vea "con total y absoluta normalidad", dejando así atrás uno de los años más intensos de este encuentro.

La apuesta por García pretende devolver estabilidad al único gran evento cultural que organiza el Ministerio de Cultura en la ciudad de Alicante. Tras la muerte de Guillermo Heras, director de las primeras 29 ediciones, llegó Mónica Pérez que se encargó de dos y dejó el cargo denunciando las condiciones. De hecho, la edición de 2024 se hizo sin dirección.

García ha estado muy cerca de la Muestra a lo largo de su carrera y más cuando fue director de artes escénicas para la Generalitat. "Compartí con Guillermo Heras cinco muestras de una manera muy estrecha y propuse dinámicas, como la residencia de la traducción", recuerda.

Ese conocer la Muestra "desde dentro" es el que también le permite asumir las condiciones que tiene el contrato. "Son condiciones que ya conocía yo", razona. La diferencia, añade, es que el INAEM ofrece una mejor opción porque "la solución llega después de un momento conflictivo y se llega a la conclusión de que quizá la mejor manera de no hacer esto de manera imperfecta es hacerlo de esta otra forma".

El Gobierno es quien tiene más peso en la gestión de la Muestra porque para que se haga aporta más del 80 % de su presupuesto. Y si se invierte de esta manera es porque se le da una importancia nacional. Una visión que corrobora García: "Mi sensación ahora, desde la gestión de la propia Muestra, es que se vende de una manera muy fácil".

Como prueba de su alcance, García menciona la rápida respuesta a la convocatoria de espectáculos de este año, montada de forma "ultra exprés". "En solo tres semanas, recibimos casi doscientas propuestas", destaca. "Eso ya es un termómetro de que la Muestra está presente" en el sector tanto en la Comunitat Valenciana como fuera de ella.

Si para este año ha tenido que apretar el acelerador, al retrasarse el INAEM en su elección, García rechaza que esta sea de "transición". "Para cualquier espectador normal, esta Muestra la va a ver con total y absoluta normalidad, como la edición número 33". Y de hecho asegura que "si en vez de en un mes y medio la hubiera montado en cuatro meses, yo creo que los espectáculos programados no distarían mucho".

Del 7 al 16 de noviembre se exhibirán 16 espectáculos, 7 de ellos de la Comunitat Valenciana. García ve esta presencia como "una alegría" y una manera de generar trabajo e interés en el teatro autonómico. Una programación que se beneficia de su experiencia: "Ese casi 50% de compañías valencianas yo ya las tenía localizadas, lo cual me ponía las cosas muy fáciles".

Lo que no habrá son premios como la Palma o el autor homenajeado. "Hace años que no se otorgan y yo, sinceramente, no veo sentido a recuperar eso", señala. Eso sí, el que se mantiene es el Premio Sgae Ana Diosdado, que va por su séptima edición, y que reconoce los textos escritos por mujeres.

Del pasado sí valora a sus antecesores Guillermo Heras y el trabajo "muy interesante" de Mónica Pérez: "El trabajo de Mónica y su equipo intentó hacer evolucionar, rejuvenecer y extender la Muestra".

En cuanto a la gestión y conflictos internos, García aspira a una Muestra donde se dé prioridad a la programación. "La mejor noticia para la Muestra es que deje de ser noticia, salvo para hablar de sus espectáculos, sus jornadas y su contacto con el público".