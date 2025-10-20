Alicante celebra la gran fiesta del teatro en España con Aitana Sánchez-Gijón en los premios Estruch 2025

La novena gala de los premios José Estruch, uno de los profesores del teatro más importantes de España, recoge lo mejor de lo que ha pasado por el Principal en su exitosa temporada. "Un espacio en el que vivimos momentos irrepetibles", como destaca su responsable María Dolores Padilla.

Este año se recuerda el 35 aniversario desde que Estruch recibiera el Premio Nacional de Teatro en 1990 y por el que han montado una pequeña exposición en la entrada del recinto, con el apoyo del Gil-Albert. "Celebremos el teatro y la vida y soñemos un mundo mejor", apunta Padilla.

La primera llàntia, la estatuilla que se entrega y diseñada este año por Joan Castejón, es para la contribución a las artes escénicas que hace la compañía Esclafit Teatre en la Comunitat Valenciana. Joan Nave y Roo Castillo valoran un galardón que celebra también el décimo aniversario de la creación de su equipo. Con él agradece también al teatro que apoya al público joven "que se ha encargado de quitar todos los prejuicios para ellos".

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, presenta un galardón con el que Nave reitera la idea de romper los prejuicios sobre la juventud. "Se encuentran con un gran reto y necesitan un apoyo mayor que nunca, por eso queremos ser un estallido de colaboración".

Mónica Asensio, José Luis Torrijo, Fernando Huesca, Fermín Herrero, Fernando Cayo y Lidia Navarro recogen el premio al mejor reparto que el jurado ha decidido que sea para todo el elenco de Los lunes al sol. "Conseguimos que la gente se enterara y que estuviéramos juntos, y eso no se me olvida", parafrasea Fernando Cayo sobre este galardón.

"No dejemos a nadie atrás", responden a María José Argudo, mientras destacan también sobre esta obra que adapta el clásico dirigido por Fernando León de Aranoa y que se lleva los primeros aplausos más multitudinarios de una sala en la que hay una mayor asistencia de público que otros años.

Javier Cámara, ganador del mejor actor por Vania x Vania, no ha podido estar en el Principal por estar en un rodaje. "Muchas gracias porque premiar por este trabajo es premiar a mucha gente y me ha llegado muy profundo, me ha dado muchas alas", ha contado a través de un vídeo que ha protagonizado la anécdota del día por cortarse su emisión.

Aitana Sánchez-Gijón, una habitual en la programación del Principal, recibe la llàntia a la mejor actriz por La madre. En conversación con Nayma Beldjilali habla de cómo aborda el texto de Florian Zeller. "En el escenario se produce la magia y se repite cada noche", valora.

"La estructura tan compleja de la función, que el espectador está dentro de la cabeza de esa madre, que empieza a distorsionarse y no sabe distinguir lo que es real, me ha dado un puzle bastante infernal para que eso tuviera sentido", destaca la intérprete sobre esta obra.

Sánchez-Gijón destaca que el Principal "es casa siempre" y antes de despedirse en un estruendoso aplauso ha valorado que son muchos años viniendo a Alicante y que la próxima cita es en diciembre, con un texto de Jacinto Benavente.

En el doblete de Los lunes al sol, la obra más premiada de la noche, Ignacio del Moral recalca la "importancia de estar unidos al tener un trabajo y la desgracia de perderlo sigue viva". Pero como alerta "los trabajos actuales fomentan la disgregación" y por eso al hacer la nueva versión 20 años después abordan que "teniendo trabajo se puede seguir siendo pobre".

El galardón a la mejor autoría, compartido con León de Aranoa y Javier Hernández-Simón, destaca que en "el teatro las cosas se sienten, y eso en el montaje teatral se potencia más, como la emoción del personaje, porque los actores lo crean todo".

Sergio Peris-Mencheta, mejor director por Blaubereen, rinde homenaje a Estruch a través de un vídeo en el que destaca "cómo nos tratais en Alicante y estamos muy felices de recalar en vuestro puerto".

Y el mejor espectáculo, Forever de Kulunka Teatro, lo recibe José Dault de la mano de la directora regional del Banco Sabadell Ana Ponsoda. El productor valora ·el poder compartirlo en el Principal porque sigue siendo una apuesta poco convencional y por eso es importante agradecer a un público que llenó la sala y al jurado que la escogió entre un nivel altísimo".

La obra, sin ningún texto, es un montaje en el que los protagonistas con máscaras "exploran unas esencias emocionales muy grandes pero exige también una dramaturgia que haga comprensible a los personajes para que el público no eche de menos la palabra y se concentre en sentir".

"Tratamos de evitar moralismos y que los personajes sean víctimas y verdugos para que todos se puedan identificar", concluye Dault.

Y la gala termina con la llàntia de honor al teatro Chapí de Villena que cumple el centenario de su construcción. Fulgencio Cerdán, el alcalde, agradece un premio a un espacio "municipal cien por cien" y pide que "se siga teniendo tanto cariño como hasta ahora y que se apoye desde la política en un mundo que va cada vez más deprisa".

Paco Flor, su director, en conversación con el vicealcalde Manuel Villar recuerda que "hay que llenarlo de contenido plural y diverso, que pueda llegar a todo tipo de población y se pueda sentir identificada".

El vicealcalde Manuel Villar se encarga también de la clausura de la novena gala en un discurso en el que destaca que "los premios se han consolidado en Alicante y que premia a una profesión que nos hace aflorar todo tipo de sentimientos". En él también recalca "el inmenso esfuerzo" de Padilla y su equipo "por traer las mejores obras".

Villar recuerda que estos premios premiten recordar anualmente la figura de José Estruch, cuya trayectoria en el exilio le llevó a Reino Unido y Uruguay. "Esta figura alicantina la recuperamos con el doble fin de redoblar la apuesta por las artes escénicas", afirma que "este año hemos iniciado los trámites para la reforma del Principal".

