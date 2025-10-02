Luis y Ramón invitan a los jóvenes alicantinos a unirse a su club de lectura: "Queremos crear un espacio para compartir"

En la Universidad Permanente de Alicante, la pasión por la literatura ha dado lugar a un espacio de encuentro singular.

El inicio del curso 2025-2026 también ha dado lugar a la reanudación de las actividades paralelas que organizan los propios alumnos de la Universidad.

Concretamente, este año son 1664 las personas que se han apuntado a la Universidad Permanente, cuya guía docente incluye un total de 133 asignaturas orientadas a personas de más de 50 años.

Tales son las sinergias que se crean en las aulas que muchos alumnos se quedan con hambre de más.

Con esta filosofía nació la Asociación de Alumnos, desde la cual nacen varios proyectos como el de Ramón Madrigal y Luis Morales.

Ambos, antiguos estudiantes de la UPUA, llevan las riendas de Aula Literaria, una actividad destinada a la pasión por la literatura y al deseo de compartir vivencias y puntos de vista en relación con la lectura.

De este modo, pretenden ofrecer mucho más que un intercambio de opiniones sobre libros; una experiencia compartida donde la literatura se convierte en punto de partida para un diálogo más amplio.

“El club de lectura es un punto de encuentro. Efectivamente, la base son los libros, pero a partir de ahí hablamos y debatimos de todo: de literatura, claro, pero también de temas sociales o personales que nos evocan esas lecturas”, me cuenta Ramón.

El club

Cada curso, planificado de octubre a julio, los participantes elaboran una lista de títulos que irán abordando durante el año.

Quien propone un libro es también quien lo presenta al grupo. De este modo, durante cada sesión, la persona realiza una breve introducción sobre el autor, el contexto y su motivación para elegirlo. A partir de ahí, se abre el debate.

La dinámica es flexible. Un mismo texto puede ocupar al grupo durante dos semanas, un mes "o incluso más", tal y como afirma Ramón, quien alega que este factor depende de la riqueza de la discusión y del interés suscitado por los integrantes.

Durante cada sesión, para asegurar que todos tengan voz, cuentan con un moderador que organiza las intervenciones en un círculo que suele reunir entre 20 y 24 personas, aunque la lista de inscripción está siempre completa con un máximo de 28 socios.

“El ambiente es muy fluido. La gente sale contenta, con ganas de volver”, añade Ramón.

Dos apasionados

Si bien su vida profesional no ha llegado a girar exclusivamente en torno a la literatura, tanto Luis como Ramón siempre han tenido un vínculo especial con los libros desde bien pequeños.

En el caso de Luis, guitarrista clásico y compositor, dedicó 40 años de su vida ofreciendo recitales por toda Europa y América, continente en el cual se encuentra su país natal, Bolivia.

Sin embargo, en sus ratos libres, siempre ha tenido muy presente la literatura. En este sentido, recuerda cómo empezó a escribir poesía desde niño.

Una pasión que le ha perseguido hasta la actualidad tras adentrarse recientemente en el mundo del cuento y del relato.

Ramón también ha llevado siempre por dentro esa pasión por el mundo de la literatura, además de dedicar su vida profesional a la enseñanza de Lengua e Historia en el nivel de enseñanza primaria.

Inicio de curso

En este mes de octubre, Aula Literaria comienza un nuevo ciclo con un homenaje a una compañera muy querida del grupo.

Se trata de La dama del perrito, el célebre cuento de Antón Chéjov, propuesto por Maik Modrego, quien falleció recientemente.

Ella, además de formar parte activa del club, era voluntaria en las clases de conversación en inglés.

“Decidimos no borrar su propuesta de la lista. Ramón hará la presentación, como un modo de recordarla”, explica Luis Morales, subrayando la importancia de mantener viva esta aportación literaria y personal.

Una comunidad

La actividad no se limita solo al debate en las aulas.

A lo largo del curso invitan a autores alicantinos o a profesores de la Universidad de Alicante, quienes comparten con ellos charlas y conferencias vinculadas con las lecturas seleccionadas.

Estas colaboraciones enriquecen la experiencia y estrechan la relación entre la literatura local y el grupo de lectores.

Luis insiste en que su deseo es que cada vez más jóvenes se animen a participar. “Nos gustaría fomentar el intercambio generacional, que los más jóvenes aporten su mirada y que convivamos diferentes edades en un mismo espacio de diálogo”, comenta.

Encontrarse

Más que un análisis académico de los libros, Aula Literaria es un lugar donde la lectura se convierte en excusa para convivir, compartir y escuchar.

Así, sus creadores confirman que detrás de cada página, no solo hay historias de ficción, sino también oportunidades de encuentro humano.

Alta demanda

La Universidad Permanente de Alicante (UPUA) presenta una enorme demanda para sus cursos, llegando a tener prácticamente todas las plazas cubiertas poco después de abrir la matrícula.

En estos momentos, 1.664 personas figuran entre los matriculados para el curso actual. En cuanto a su oferta académica, predominan los cursos cortos de 40 horas, con un precio de 68 €, junto a programas de 20 horas de por 34 € cada uno.

Este curso se han incorporado 26 asignaturas, siendo las de Historia de la Guerra Fría e Historia de España, las más demandadas.

En cuanto a las clases, estas se imparten mayoritariamente por las tardes, dos días por semana, tanto en la sede del centro de Alicante como en el campus de San Vicente, donde muchos alumnos valoran la facilidad de aparcamiento.

El perfil del estudiantado está formado sobre todo por personas mayores, incluso de hasta 90 años, procedentes de toda la provincia, a quienes la UPUA acompaña de manera cercana, ayudándoles tanto en la gestión de la matrícula como en el uso de herramientas digitales básicas.