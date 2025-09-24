Nace El Muelle Live, el nuevo recinto en el puerto de Alicante que busca ser referente en ocio y cultura

Nace oficialmente El Muelle Live, el nuevo recinto en el puerto de Alicante que busca ser referente en ocio y cultura.

Lo ha hecho en un acto de presentación donde se han desgranado las actividades que acogerá este espacio privilegiado donde se combinará música, fiesta, gastronomía y cultura. Todo con sello alicantino.

El primer concierto en este espacio lo realizó el prestigioso tenor Plácido Domingo, quien se convirtió en el protagonista absoluto de la inauguración el pasado 30 de julio frente a 3.000 espectadores.

El pasado sábado 20 de septiembre fue el turno de la inauguración al público alicantino, con más de 2.100 personas que acudieron a descubrir las instalaciones.

Este miércoles ha sido el turno de la presentación oficial de un recinto que cuenta con cerca de 9.000 personas de aforo y dos escenarios y que acogerá todas las semanas a artistas internacionales, nacionales o artistas emergentes alicantinos.

El cartel de la programación de El Muelle Live. J.V.

El director general de El Muelle Live, Pepe Ten, asegura que aquí se van a escuchar "diferentes tipos de música para diferentes tipologías de público, porque lo que queremos es abrirlo a todo el mundo".

Entre la amplia variedad de formatos que acogerá El Muelle Live destacan los grandes conciertos y giras nacionales e internacionales, así como ciclos y festivales propios que convertirán al recinto en un referente cultural.

Además, el espacio está diseñado para albergar festivales gastronómicos y de artes escénicas, eventos de marca, activaciones y experiencias híbridas, junto a showcases, branded shows y presentaciones privadas.

Los próximos artistas que llegarán a El Muelle Live serán Cariña, la fiesta (27 de septiembre), Beret (4 de octubre), Malinche Sinfónico (5 de octubre), Ana Belén (12 de octubre) o Rumba Viva Fest (18 de octubre).

Sobre el escenario también vibrarán, entre otros muchos, las voces y guitarras de Tito Ramírez, Los Manolos, Uña y Carne, Doya, Fonki Cheff y los inconfundibles Gipsy Kings by André Reyes.

A la rueda de prensa han asistido la concejala de Comercio y Hostelería, Lidia López, la concejala de Turismo, Ana Poquet y el director de venues Mahou-San Miguel, Mario Domínguez.

En ella también se ha explicado que se está trabajando con la Asociación de Cruceros para preparar actividades para los miles de cruceristas que desembarcan en la ciudad.