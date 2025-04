Empieza el mayor festival de danza en la provincia de Alicante: "Soñando a lo grande"

Esta semana arranca la mayor cita del sector en la provincia de Alicante y Región de Murcia, Abril en danza. Elche se suma a la unión de las capitales para un programa que trae a bailarines de diferentes países en un ambicioso programa que crece con encuentros entre profesionales.

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, MACA, ofrece la primera de las propuestas escénicas este miércoles 23, I am (t)here de Aurora Bauzà y Pere Jou. A partir de ahí se sucederán las actuaciones en las tres ciudades hasta el 4 de mayo.

Asun Noales, la coreógrafa que lo dirige, explica que el lema de esta decimocuarta edición es Vibrantes "y una marea de agua que nos conecta". Así lo recoge un cartel que con cada anillo representa "un año más para seguir creciendo, soñando a lo grande".

Esta será la edición más internacional de las montadas hasta ahora, con bailarines que llegan desde Alemania, Polonia e Italia. En ella estará también la primera coproducción con el Arniches, que cede el espacio para una residencia técnica, y dos bailarines que traerán un estreno absoluto el 3 de mayo.

Noales considera la cita de este jueves 24, La Terreta Balla en los escenarios de la Fundación Mediterráneo, "un espectáculo imprescindible con bailarines de toda la provincia que desarrollan su carrera fuera".

Así, destaca que algunos vienen de la prestigiosa compañía "La Veronal, otra que colabora en la compañía de Goyo Montero, gente en Italia… Es un programa muy emotivo porque tienen pocas oportunidades de estar aquí".

La voluntad de crecer poco a poco que tiene esta cita que ya se puede ver en dos comunidades tiene como novedad este año el encuentro exclusivamente para profesionales del 29 de abril.

"Se le da una vuelta de tuerca con extractos de ocho piezas de la Comunitat Valenciana y dos de Murcia para que los programadores lo puedan ver", explica Noales sobre lo que podría considerarse la semilla de un mercado que facilite la difusión de la obra creada en el territorio.

En la presentación ante los medios a principios de mes los concejales de Alicante y Elche, Irene Ruiz y Antonio Peral, destacaban el valor de la unión de las administraciones para potenciar esta cita. "El deber de las instituciones es apoyar el evento de danza contemporánea más importante de España", valoran.

Presupuestos

El Ayuntamiento de Alicante aporta 13 000 euros para que eso sea posible y Elche otros 15 000 dentro de los 140 000 que tiene en total esta cita. "Aquí no viene nadie que no cobra su caché y cada año es un riesgo, me lío la manta a la cabeza", asegura Noales.