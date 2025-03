Alicante premia en el Azorín una novela antibelicista con una mirada inédita a Gandhi

Una novela antibelicista que llega cuando el mundo está pensando en una nueva carrera armamentística. Así define la autora Rosario Raro La novia de la paz, el libro con el que ha ganado en Alicante el Premio de Novela Azorín.

Juan Eslava Galán, el veterano miembro del jurado de estos galardones, asegura que hacía "mucho tiempo que no leía una novela tan buena, y lo hago con el corazón en la mano". Una idea que razona porque "es muy difícil urdir una trama tan espesa y con esta juventud, es admirable".

La ambición del manuscrito la anticipa Raro al repasar los escenarios que recorre: el sur de África, Londres, Escocia y la India. Paisajes que sitúa en 1901 para hablar de la guerra de los boers y la lucha contra la dominación británica en Asia que empezaría un joven abogado llamado Gandhi.

"Todas mis novelas están basadas en personajes reales porque no me tengo que plantear la época o quién la protagoniza, quiero contar una historia y con ese pack ya me viene todo", cuenta Raro tras recibir el galardón literario mejor dotado de la Comunitat Valenciana.

Una opción que en este caso la diferencia del resto del panorama, según Eslava Galán. "La novela histórica española adolece de un defecto inevitable, que se deja llevar por la información y la documentación y meterlo todo trabucadamente en el libro", apunta.

En el caso de La novia de la paz, el que fuera ganador del Planeta con la mítica En busca del unicornio asegura que este trabajo "me ha admirado como novelista y como lector por la habilidad para intercalar justo la información necesaria sin cargarlo de cosas que pueden proceder del Espasa o de internet".

Y el primer personaje real que atrajo a Raro, escritora y profesora en la Universitat Jaume I de Castellón donde coincide con el superventas Santiago Posteguillo, fue una pionera, Emily Hobhouse.

"Esta mujer quería parar la guerra", cuenta sobre el conflicto en lo que hoy es Sudáfrica. "Y llegó a saber que las acciones heroicas del ejército británico no tenían demasiada verdad y que a población civil la confinaban en campamentos de concentración", añade.

Raro recuerda que "me apasionó el carácter de esa mujer" que compara al del joven que se enfrentó a los tanques del Gobierno chino en la plaza de Tiananmen por su tenacidad. Eslava Galán tercia que "los personajes son creíbles, y no solo los heroicos, que son interesantísimos, como ver Gandhi cuando era un dandi y con pelo, un abogado hasta un poco pijo vistiendo".

Eslava Galán concluye celebrando "ese entramado de personajes y la riqueza de los personajes inventados". Mientras que Raro destaca el "rescatar esa época porque no son muy conocidos esos catorce años de Gandhi en África y el movimiento de liberación de los indios".

La búsqueda de la paz mundial que recupera se publicará en un momento que Raro se niega a llamar prebélico "porque las palabras tienen ese poder de invocación". Y ahí reconoce su preocupación como madre "con dos hijos en edad militar". "No quiero ni pensar en lo que sería porque sería una negación de la civilización, como los sesenta conflictos armados que hay ahora en el mundo", lamenta.