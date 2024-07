Esta es la razón por la que el artista multiganador en Alicante no se presenta en Valencia: "Me hicieron una judiada"

Son ya 18 años los que Pedro Espadero ha ganado el concurso público para plantar la Hoguera Oficial de la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Y asegura que "no deja de ponerme nervioso" por ello. Si con eso está contento, lo que no olvida es qué le sucedió cuando se presentó para la Falla oficial de Valencia: "Me hicieron una judiada".

Tras recibir la llamada del alcalde de Alicante Luis Barcala, Espadero se ha presentado este jueves para celebrar su nueva victoria en este concurso público. "la gente me dice: 'después de tanta experiencia, de tantos años, tú no sufrirás'. ¡Que no! Más que el primer año, porque me siento más responsable y esa responsabilidad te agobia durante todo el año".

La Hoguera Oficial es uno de las más vistas y fotografiadas en las fiestas de Alicante y por eso sabe qué es sobre la que más se opina. Si "la del año pasado era un poquito más de cara al forastero, esta es más para nosotros, para los alicantinos, porque habla un poco de nuestra identidad".

Esa última palabra es la que ha elegido como lema de su propuesta para 2025. "Son los nombres que se les pusieron en su día a las terminaciones de los números de la Once, que creo que es muy alicantino", explica a los medios tras su presentación. Así la define como "muy agradable y muy simpática, porque van a estar representados los cien números de alguna manera, el hecho de ir buscándolos creo que a la gente le va a gustar".

En esa selección de figuras avanza que "voy a meter personajes de Alicante" y, risueño, afirma que "me meteré con el alcalde, pero no lo quiero decir hasta que no firmemos el contrato". Una alusión que lanza "porque siempre dicen que la oficial no tiene crítica, lógicamente no puede tener mucha crítica cuando luego el jurado está formado por todos los políticos. Claro, soy tonto pero lo justo. Pero este año al alcalde le vamos a dar un poco, abusando ya de la confianza".

La soltura con la que aborda la cuestión de los concursos públicos le lleva a hablar con libertad de lo que pasó en 1999, según recuerda, cuando se presentó a Valencia. "Ya me he presentado, he ganado el concurso y me han quitado la falla el día siguiente, entonces tengo un concepto de Valencia oficial muy malo. De Valencia como fallas normales, muy bien, porque me han tratado de maravilla, pero me hicieron una judiada ahí tremenda el Ayuntamiento de Valencia, y no, no quiero saber nada del Ayuntamiento de Valencia".