La actriz de Netflix Mónica Mara debuta como cantante en Alicante: "La música es una extensión de mí"

Amante de la música desde pequeña, bailarina y hasta actriz en una serie de Netflix. Así de polifacética es Mónica Mara, quien acaba de lanzar su primer sencillo 'A un ratito de ti' que disparó las escuchas en la plataforma de música Spotify. La artista actuará el próximo 14 de octubre en el festival de música 'Los 40 Pop', organizado por Radio Elda SER, Los 40 y el Ayuntamiento de Petrer.

Además de Mónica Mara, el festival de música presenta en su undécima edición un cartel muy variado de artistas y grupos del panorama musical actual como el autor, junto a Aitana del hit 'Mon amour', Zzoilo; el grupo pop Lérica; el representante de Eurovisión Junior, Carlos Higes; el autor del top 1 de Los 40 'Ibiza', Pepe Bernabé, así como la alcoyana Samantha.

En el festival de entrada libre, ubicado en el parque 9 de Octubre en la localidad de Petrer, la artista barcelonesa Mónica Mara presentará su primer lanzamiento musical oficial. Se trata de un sencillo que ya cuenta con cerca de 80.000 reproducciones en la plataforma streaming de música digital Spotify. Una acogida que la propia artista califica de "inesperada" e "increíble".

"No me esperaba para nada que mi primera canción tuviese tan buena acogida, me ha pillado por sorpresa", expresa con gran entusiasmo la artista.

Una trayectoria muy variada

Antes de lanzar su primera producción musical, Mónica ha pasado por otros ámbitos artísticos. Se dio a conocer en 2017 en los escenarios de La Voz Kids, junto al equipo de David Bisbal y, más recientemente, en la serie de comedia producida por Netflix, 'Érase una vez... pero ya no' que protagonizó dando vida a Goya junto al cantante Sebastián Yatra. La artista también interpretó a Andrea en la serie musical de Atresmedia 'Upa Next'.

Sobre estas dos disciplinas artísticas, destaca su amor tanto por el cine y la música, que califica como sus "dos amores". Sin embargo, si tuviese que elegir entre una de ellas, afirma que se decantaría más por la música.

"Ser cantante es mi sueño desde pequeña y es un arte en el que siento que puedo ser yo al 100 % y expresar lo que siento", a lo que añade que: "La música es una extensión natural de quien soy".

Sin embargo, la constante exposición de la propia imagen de un artista en el ámbito musical puede provocar una cierta presión, sobre todo en los momentos de éxito y de auge. "El trabajo en equipo que me aporta el cine y el hecho de delegar las cosas e interpretar un personaje que no soy yo, me permite escapar de la gran exposición de mi persona que provoca la música", destaca la cantante.

Mónica nunca ha estado en Alicante y hace hincapié en las ganas que tiene de descubrir esta provincia y su capital a la ocasión del festival de música en Petrer: "Tengo muchas ganas de conocer Alicante y de compartir momentos ahí con mi familia, quien no se quiere perder el concierto y me acompañará en esta aventura".

El amor como foco principal

En el panorama musical actual, prevalecen las canciones cuya letra trata sobre el amor o el desamor. Lejos de simplemente seguir la tendencia, Mónica Mara justifica la elección de abordar este tema en su sencillo 'A un ratito de ti' como la "expresión del sentimiento más bonito y fuerte que podamos experimentar las personas". Un tema que afirma haber abordado ya reiteradas veces en otras canciones "no publicadas".

Sin embargo, aparte de la gran presencia del amor en sus creaciones musicales, la artista revela que no descarta abordar otros temas y sentimientos, algo que adelanta que ocurre con "algunas canciones que próximamente se lanzarán".

Próximos proyectos

Con su repentino e "inesperado" éxito con 'A un ratito de ti', la artista se siente muy "llena" y "agradecida". Sin embargo, adelanta que no se quedará con solo con el lanzamiento de este sencillo: "En los próximos meses iré publicando varios temas con el fin de crear un repertorio y empezar a organizar eventos musicales y conciertos".

